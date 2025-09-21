Mujeres que practican Garba secuestradas por Armed Group en el Mandsaur de MP; 7 retenidos







Una mujer que estaba practicando a Garba antes de Navratri 2025 El festival fue secuestrado por personas armadas con armas en la ciudad de Mandsaur en Madhya Pradesh antes de que la acción policial de Swift lo llevara a su rescate dos horas después y el arresto a los sospechosos, dijo un funcionario el domingo, informó el PTI.

Siete personas fueron detenidas en un corto período de tiempo después de secuestrar a una mujer por la fuerza el sábado por la noche.

Alrededor de las 9:30 pm del sábado, algunos hombres y mujeres no identificados ingresaron a Bhavsar Dharamshala en la estación de policía de Kotwali, limita la blandía de armas ilegales y arrastraron a la fuerza a la mujer a un vehículo de cuatro ruedas y la secuestraron, dijo un funcionario.

El superintendente de la policía, Vinod Kumar Meena, confirmó los detalles, afirmando que el secuestro fue llevado a cabo por sus familiares, según el IANS.

La estación de Kotwali a cargo Pushpendra Singh Rathore identificó a los individuos arrestados como Ramchandra, Manisha, también conocido como Bunty, Kamlesh, también conocido como Ghota, Fakirachand, Shambhulal, Fakirachand, Shambhulal, Shyamabai-Shyamabai Sathiya bajo la estación de policía de Garoth y Dinesh de Bhunki Hatunia, informó la agencia de noticias.

Se ha registrado un caso bajo secuestro, la Ley de Armas y otras secciones relevantes. Una investigación adicional está en curso, dijeron las autoridades.

Residentes locales expresó su indignación por el incidente, especialmente dado su momento durante una celebración cultural.

El incidente ha reavivado conversaciones sobre la libertad personal, la presión familiar y la urgente necesidad de protecciones más fuertes para las mujeres en espacios privados y públicos.

La mujer participaba en la celebración de Navratri junto con otras mujeres y niñas cuando cuatro hombres y dos mujeres llegaron al lugar, informaron los IAN.

Sin previo aviso, la agarraron y comenzaron a arrastrarla. Una mujer joven presente trató de intervenir pero fue apartada a un lado.

Uno de los acusados ​​blandió un objeto de pistola, causando pánico entre los asistentes. Las imágenes de video muestran a la gente que huye de miedo cuando la mujer fue llevada, dijo la estación de policía de Kotwali a cargo de Pushpendra Singh Rahtore, según el IANS.

La policía fue alertada de inmediato y se impuso un bloqueo en todo el distrito, dijo la policía. En dos horas, la policía de Kotwali rastreó y detuvo a los siete acusados ​​y recuperó con seguridad a la mujer.

El vehículo utilizado en el secuestro y la pistola, más tarde confirmado como un juguete, también fueron incautados, dijo el dijo el policía.

Según la declaración de la mujer, previamente se había casado, pero dejó a su esposo debido a un abuso físico repetido y solicitó el divorcio.

Había estado viviendo con un joven llamado Yash en Khanpura durante los últimos cuatro meses. Según los informes, su familia y sus suegros, enojados por la relación, orquestó el secuestro para traerla de regreso a casa, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI e IANS)





