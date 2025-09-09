Mujeres llamadas perras para establecer límites de escena de sexo

Actor «House of the Dragon» Olivia Cooke Recientemente le dije el periódico I Que las mujeres en la industria del cine y la televisión siguen siendo etiquetadas como difíciles cuando hablan sobre establecer límites durante una escena de sexo. El rodaje de escenas tan íntimas pone a los actores en «situaciones realmente precarias y vulnerables», dijo.

«[Embarrassment is amplified] Para aquellos que recién comienzan y no tienen el vocabulario para decir con qué no se sienten cómodos «, dijo Cooke.» Y para las mujeres, que a menudo serán etiquetadas como ‘difícil’ o ‘una perra’ para hablar, un [good intimacy coordinator] sentirá vacilación y se convertirá en tu voz «.

Cooke dijo que si bien las escenas de sexo pueden desempeñar papeles importantes en ciertos proyectos porque «mostrar intimidad, la pasión es una parte integral de reflejar la experiencia humana», la filmación de ellos puede sentirse como «una parte de ti mismo como se ha tomado» si no se ejecutan con cuidado.

«Es sorprendente para mí que la gente tuviera que fallar en esas escenas antes de que esas personas existieran», agregó sobre coordinadores de intimidad.

Si bien los coordinadores de intimidad se han convertido en un estándar de la industria en los últimos años, varios actores mayores han expresado su deseo de mantener la filmación de escenas de sexo principalmente bajo su control. Gwyneth Paltrow le dijo Feria de Vanidad A principios de este año, filmó muchas escenas de sexo con Timothee Chalamet para su próxima película «Marty Supreme», y le pidió al coordinador de intimidad que retrocediera un poco.

«Ahora hay algo llamado coordinador de intimidad, que no sabía que existía», dijo Paltrow, y señaló que cuando la coordinadora de intimidad de «Marty Supreme» le preguntó si se sentiría cómoda con un movimiento particular durante la filmación de una escena íntima «yo era como, ‘niña, soy de la época en la que te quedas desnuda, estás en la cama, la cámara está en adelante’. »

«Dijimos: ‘Creo que somos buenos. Puedes retroceder un poco'», agregó Paltrow de no confiar en un coordinador de intimidad con Chalamet. «No sé cómo es para los niños que están comenzando, pero … si alguien dice, ‘está bien, y luego va a poner su mano aquí«Me sentiría, como artista, muy sofocado por eso».

Michael Douglas obtuvo titulares el año pasado por contar El telégrafo Que los coordinadores de intimidad «sienten que los ejecutivos que le quitan el control a los cineastas», argumentan que «asumes la responsabilidad como el hombre para asegurarte de que la mujer esté cómoda, lo hablas. Dices: ‘Ok, te voy a tocar aquí si eso está bien’. Es muy lento pero parece que está sucediendo orgánicamente, lo que espero que sea bien activo».

