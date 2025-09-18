Mujeres genteras, tierra, RS

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) continúa cazando activos pertenecientes al ex funcionario (MA) de la Corte Suprema que está atrapado en un caso de soborno y lavado de dinero (TPPU), Zarof Ricar.

Ahora, los investigadores han incautado los activos en forma de siete campos tierra Y el edificio en Pekanbaru, Riau, con un valor fantástico de RP35.1 mil millones. La confiscación se llevó a cabo el miércoles 10 de septiembre de 2025. Los activos de lujo fueron fuertemente sospechosos de los resultados de las prácticas sucias llevadas a cabo por Zarof durante una docena de años.

«El precio estimado de aproximadamente RP35.1 mil millones, 35 más estimado», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 18 de septiembre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

En total hay siete parcelas de tierra con un área de 13,362 metros cuadrados. Cinco de ellos en nombre del hijo de Zarof, a saber, Ronny Bara Pratama y Diera Cita Andini. Mientras que los otros dos campos terrestres vacíos también están en nombre de Ronny, cubriendo 2.458 metros cuadrados.

No solo el valor que hace que la cabeza se agite, la ubicación de la tierra también se encuentra en el área estratégica de Pekanbaru. Este hallazgo al mismo tiempo abrió un nuevo hecho cómo el flujo de fondos ilícitos de Zarof supuestamente se transfirió a su familia.

«Más o menos un área de tierra de 10,904 metros cuadrados. Luego, los dos campos de tierras vacantes se encuentran en el distrito de Bina Widya, provincia de Riau, Pekanbaru, en nombre del hijo del sospechoso, RBP. El área es de 2.428 metros cuadrados», dijo.