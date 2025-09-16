Mujeres embarazadas en Tasikmalaya Ngabam Ride Satpol PP Trucks

Tasikmalaya, Viva – Antojo En las mujeres embarazadas generalmente relacionadas con alimentos frescos, como mangos jóvenes o ensalada. Sin embargo, una madre joven en Tasikmalaya tiene un deseo diferente. Novi Rahmadani (21) ha querido experimentar la experiencia de montar un camión Dalmas propiedad de Satpol PP.

Finalmente transmitió este deseo a su esposo, Farian Rahmat (23). Farian también se aventuró a contactar al PP de Satpol de Tasikmalaya City a través de nuestro servicio Satpol Whatsapp.

«Pide por mucho tiempo, hasta que sigue regresando a casa del trabajo. Gracias a Dios finalmente logrado», dijo Farian mientras se ríe, lunes (15/09/2025).

Satpol PP Tasikmalaya se prepara para cumplir con el deseo de anhelar a las mujeres embarazadas Foto : Denden Ahdani/Tvone/Tasikmalaya

El informe único fue seguido inmediatamente por el oficial. Jefe de Tibum Tranmas Satpol pp Tasikmalaya City, Sandi A. Sugih, dijo que esta era la primera vez que su partido recibió tal solicitud.

«Esta es la primera vez que recibimos una solicitud como esta, muy singular», dijo, martes (16/09/2025).

En el día programado, Novi y su esposo fueron a la oficina de Satpol PP. Luego fue invitado a recorrer un camión de Dalmas a la terminal Tipo A, antes de regresar a la oficina. Una cara feliz era claramente visible por la mujer que tenía ocho meses de embarazo.

«Al principio quería participar en la redada, persiguiendo a los vendedores ambulantes. Pero el esposo dijo que no estaba permitido, perdón por la gente. Así que simplemente, lo importante es elevarse», dijo Novi con una sonrisa alegre.

Aunque los últimos resultados del examen no han confirmado el sexo del bebé que lleva, Novi ahora tiene un antojo inusual. Puede compartir su experiencia única con el bebé más tarde, que una vez pidió tomar un camión de Dalmas Satpol PP. (Deden Ahdani/Tvone/Tasikmalaya)