Mujeres directoras de fotografía que pueden hacer historia en los Oscar

Este es el primer año que la cinematografía se incluye en el Lista de finalistas del Óscary en la lista hay nombres tan familiares como Dan Laustsen, el director de fotografía preferido de Guillermo del Toro, y Robbie Ryan, quien trabaja regularmente con Yorgos Lanthimos.

Pero hay una tendencia: tres mujeres lograron el corte: Autumn Durald Arkapaw (“Sinners”), Alice Brooks (“Wicked: For Good”) y Amy Vincent (“Song Sung Blue”).

En la historia de la categoría, ninguna mujer ha ganado el Oscar de cinematografía y solo tres mujeres han sido nominadas: Rachel Morrison en 2018 por “Mudbound”, Ari Wegner en 2021 por “The Power of the Dog” y Mandy Walker en 2022 por “Elvis”.

Este año, Arkapaw hizo historia como la primera directora de fotografía en filmar en Imax 65 mm y Ultra Panavision para “Sinners”, y parece una de las favoritas. De ganar, no sólo sería la primera mujer

De ganar la categoría, también sería la primera filipina/afroamericana en ganar un Oscar por cinematografía.

Arkapaw y Coogler fueron al desierto cerca de Lancaster, California, y IMAX probado 35 mm y 65 mm, con Coogler mostrando un gran interés en mostrar el paisaje, una idea inspirada en Quentin Tarantino‘The Hateful Eight’, que se filmó en película de 65 mm utilizando Ultra Panavision 70 mm. «Proyectamos esas pruebas en FotoKem y en la sede de IMAX. Después de ver lo que creaste, no puedes dejar de verlo», dijo Arkapaw.

Las emociones fueron clave para “Wicked” y su conclusión, “Wicked: For Good”. «La primera película viviría en esta luz efervescente del día y la segunda estaría impregnada de madurez y densidad y tendría peso», dice Brooks. «Mientras lo diseñábamos, ‘Wicked: For Good’ tiene esa sensación de estar hecho a mano, pero también se siente texturizado, crudo y atrevido».

Brooks utilizó todos los colores del arcoíris para iluminar la película. Cada escena, el color significaba algo. «El rojo es cuando tomas la decisión equivocada. Eso se ve en muchos lotes de la mansión del gobernador. El naranja es el color de la transformación de Elphaba, y lo ves con las llamas y con ‘No Dood Deed'». Y el azul, dice Brooks, es el color del amor entre los dos. Primero lo ves en los alrededores del Ozdust Ballroom y luego lo ves por el color de la luz de la luna en ‘For Good’.

Pero para los votantes será una decisión difícil reducir el campo, dados los niveles de logros mostrados. Entre los artesanos conocidos en la lista de finalistas se encuentran el dos veces nominado al Oscar Seamus McGarvey por “Die My Love”; Łukasz Żal, también dos veces nominado, por “Hamnet”; Darius Khondji regresa a la carrera buscando una tercera nominación con “Marty Supreme”; Michael Bauman, de “One Battle After Another”, parece ser uno de los favoritos para una nominación, al igual que el ganador del Oscar Claudio Miranda por su trabajo en “F1”. James Friend, ganador del Oscar por “All Quiet on the Western Front”, regresa a la carrera con “Ballad of a Small Player”.

Las novedades en la campaña de los Oscar son David Chambille, quien rodó “Nouvelle Vague” en blanco y negro en las calles de París; los interiores de Kasper Tuxen para “Sentimental Value”, que se sumaron a los secretos y emociones incalculables de la familia principal de la película; “Sirât”, en la que Mauro Herce fotografió raves y majestuosos paisajes en el desierto norteafricano; el trabajo de Fabian Gamper en “Sound of Falling”, que traduce el trauma generacional en la película; y “Train Dreams”, en la que Adolpho Veloso, que acaba de ganar el premio Critics Choice a la mejor fotografía, deja que el magnífico paisaje del noroeste del Pacífico hable por sí solo.