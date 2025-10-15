Mujer violada y asaltada a punta de cuchillo en un tren en Andhra Pradesh; caso reservado







Una mujer de 35 años fue presuntamente violada a punta de cuchillo y robada a bordo de un tren de pasajeros que circulaba entre las estaciones de tren de Guntur y Peddakurapadu de Andhra Pradeshdijo la policía ferroviaria el miércoles.

El incidente ocurrió el 13 de octubre cuando la mujer, perteneciente a Rajamahendravaram, abordó el Santragachi Special Express para viajar a Charlapally.

Iba en el coche de señoras y al principio viajaba sola.

Cuando el tren se detuvo en la estación de tren de Guntur, un hombre no identificado, de unos 40 años, se acercó al vagón e intentó abrir la puerta.

Incluso después de que la denunciante le informó que se trataba de un vagón de mujeres y trató de cerrar la puerta, él la convenció para que la abriera, entró en el vagón y la cerró desde dentro. Mientras el tren circulaba entre las estaciones de tren de Guntur y Peddakurapadu, el hombre supuestamente la amenazó con un cuchillo y la «violó», dijo la denunciante.

El acusado también la golpeó y le robó dinero en efectivo, 5.600 rupias y un teléfono móvil.

Cuando el tren se acercaba a la estación de tren de Peddakurapadu, el acusado saltó del mismo y escapó.

La mujer continuó su viaje hasta Charlapally y se acercó al Gobierno de Secunderabad. Policía ferroviaria para buscar acciones legales.

Sobre la base de la denuncia, se registró una «FIR cero» (una FIR registrada independientemente del lugar del crimen) en relación con el incidente para una mayor investigación y fue transferida a la comisaría de policía de Nadikudi de Andhra Pradesh, dijeron funcionarios del GRP.

