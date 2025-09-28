





El karnataka tribunal superior El viernes permitió al gobierno de la Unión emitir documentos de viaje para facilitar el regreso de una mujer rusa y sus dos hijas menores que habían sido descubiertas viviendo en una cueva en la costa de Karnataka.

El juez BM Shyam Prasad aprobó la orden mientras escuchaba una petición presentada por Dror National Israelí Shlomo Goldstein, quien afirma ser el padre de los niños. Goldstein se había acercado a la corte en busca de una dirección al centro para no deportar de inmediato a los niños menores.

La mujer, identificada como Nina Kutina, fue encontrada el 11 de julio en una cueva en las colinas de Ramatirtha cerca de Gokarna en Kumta Taluk. Las autoridades informaron que ella y los niños habían estado viviendo allí durante casi dos meses sin documentos de viaje o residencia válidos. Había abrazado la filosofía hindú y las tradiciones espirituales indias.

Durante la audiencia del viernes, el tribunal registró que el consulado ruso había emitido documentos de viaje de emergencia para Kutina y sus hijas, válida solo hasta el 9 de octubre. También tomó nota de la propia comunicación de Kutina con el consulado, en el que expresó su deseo de regresar a Rusia a la misma.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente