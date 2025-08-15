





A Mujer de Nueva York ha desenterrado un diamante blanco de 2 quilates en un parque estatal de Arkansas, una joya que, según él, se usará en su anillo de compromiso. Micherre Fox de Manhattan pasó varias semanas en el Parque Estatal en julio después de decidir buscar un diamante, según un comunicado de prensa de Waymon Cox, un superintendente asistente en Crater of Diamonds State Park.

El diamante de 2.3 quilates. Fotos cortesía/parques estatales de Arkansas

La mujer de 31 años buscó diamantes durante gran parte de julio en un campo de 37 acres que forma parte de la superficie erosionada de un antiguo cráter volcánico. Pero no fue hasta su último día en el parque, mientras caminaba, que vio algo brillante a sus pies. Personal de parque confirmó que la gema brillante del tamaño del diente canino de una persona era un diamante de 2.3 quilates. «Me arrodillé y lloré, luego comencé a reír», dijo Fox en el comunicado.

Es el tercer diamante más grande de más de 350 diamantes que se encuentran en el parque este año. El parque está abierto al público y los adultos pueden participar en la caza de gemas pagando $ 15 por día. El personal del parque arre el campo periódicamente para aflojar la tierra y facilitar la caza de diamantes. Los visitantes del parque han encontrado y mantenido más de 35,000 diamantes desde 1972.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente