Mujer muerta en accidente de carretera en Latur, Maharashtra; camino del bloque de parentesco







Una mujer murió después de que su scooter fuera atropellado por un automóvil a toda velocidad en la carretera nacional Ratnapur-Nagpur en Latur, Maharastralo que provocó protestas por parte de sus familiares, informó la agencia de noticias PTI, citando a la policía el jueves.

El accidente ocurrió en Vasantrao Naik Chowk el miércoles por la noche. La víctima, identificada como Pratiksha Tarachand Rathod, murió en el acto, dijo un oficial.

Enojados por el incidente, los familiares de Rathod llevaron su cuerpo en una ambulancia a la carretera y organizaron un ‘rasta roko’, quemaron neumáticos y levantaron consignas contra las autoridades. Exigieron la detención inmediata del conductor del auto involucrado en el accidente y medidas urgentes de seguridad en la vía, informó PTI.

Residentes locales Afirmó que el tramo entre Rajiv Gandhi Chowk y Garud Chowk ha sido testigo de casi 100 muertes a lo largo del tiempo debido al tráfico de alta velocidad y la ausencia de frenos de velocidad.

La tensión prevaleció en la zona durante unas horas antes de que la policía y los funcionarios cívicos intervinieran, pacificaran a los manifestantes y restablecieran el movimiento normal del tráfico en la concurrida vía arterial, añadió el oficial.

El autobús BEST choca con un camión en la colonia Aarey de Mumbai; un muerto, dos heridos

A primera hora del día de Año Nuevo se produjo un accidente mortal cuando una empresa de arrendamiento con tripulación Suministro y transporte eléctrico de Brihanmumbai (BEST) El autobús chocó con un camión privado en Aarey Colony en Mumbai, dejando al conductor del camión muerto y al conductor del autobús y al conductor heridos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6.20 horas cerca de la puerta número 5 de la colonia Aarey. El autobús, adjunto a Vikhroli Depot y que operaba en la ruta A-478 Sr 33, se dirigía a la estación de Borivali.

Según funcionarios, el sector privado camiónVenía en dirección contraria y perdió el control sobre la carretera empapada por la lluvia. Según los informes, el neumático del camión resbaló, lo que provocó que el vehículo virara hacia el autobús y golpeara la parte delantera derecha cerca de la cabina del conductor.

El conductor del autobús BEST, Mohammad Rafiq Shaikh (48), sufrió una lesión en la cabeza en el lado izquierdo debido a la rotura del parabrisas delantero, además de lesiones en la pierna y la rodilla derechas. El director de orquesta, Ravindra Pandurang Shembadkar (56), sufrió heridas leves en la mano izquierda y en la pierna izquierda.

El camionero privado, Cheharaj Thakur (30), residente en Guyaratsufrió heridas graves y murió durante el tratamiento.

Los tres (el conductor del autobús, el revisor y el camionero) fueron trasladados inmediatamente al Trauma Care Hospital en Jogeshwari East. El conductor de BEST se sometió a una tomografía computarizada y se informa que está completamente consciente y estable, mientras que el conductor se recupera de heridas menores.

