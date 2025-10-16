Mujer muere en aparente suicidio en el Contemporary Resort de Disney World

Una mujer murió en un “aparente suicidio” el martes en la calle mundodisney‘s Contemporary Resort, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

«Podemos confirmar que se trató de un aparente suicidio», dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Variedad en un correo electrónico.

La proximidad del suicidio al famoso monorraíl de Disney World provocó informes en línea no confirmados sobre la causa de la muerte. Sin embargo, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange dijo Gente que la víctima “NO fue golpeada por el monorraíl” y consideró que cualquier informe que sugiriera que ella era “información errónea”.

Punto de venta local WKMG informó que las autoridades locales recibieron noticias alrededor de las 6:40 pm hora local sobre un cuerpo en North World Dive, que pasa por Disney’s Contemporary Resort.

A vídeo de un espectador Publicado en línea mostró a los empleados levantando una carpa blanca en la terraza del Contemporary Resort a raíz del incidente. Se pueden ver coches de policía congregándose en el estacionamiento de abajo.

Inaugurado originalmente en octubre de 1971 como Tempo Bay Hotel, el Contemporary Resort es una de las dos residencias originales construidas en el Complejo Disney World. Según el Sitio web de Disney Worldel hotel se describe como un alojamiento “ultramoderno” que presenta la “icónica torre contemporánea con estructura en A” y un “mural de 90 pies de altura de la leyenda de Disney Mary Blair, responsable de la apariencia distintiva de la atracción ‘es un mundo pequeño’”.

Esto ocurre una semana después de que una mujer de unos 60 años experimentara un problema de salud y Murió después de montar en la atracción Haunted Mansion de Disneyland. La policía de Anaheim confirmó que la mujer no respondía después de salir de la atracción y que la seguridad de Disneyland le administró RCP hasta que los socorristas la llevaron rápidamente al hospital. Más tarde fue declarada muerta.