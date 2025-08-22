





Una mujer en el Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) ’10 La lista de fugitivos más buscados fue arrestada en India por cargos de matar a su hijo de seis años, según los funcionarios. El arresto de Cindy Rodríguez Singh, de 40 años, fue la cuarta captura ‘Top 10 más buscadas’ en siete meses, dijo el director del FBI Kash Patel.

Acreditó a los socios policiales en Texas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Interpol y las autoridades en India por su coordinación que condujo al arresto de Singh, a quien era buscado por cargos estatales de matar a su hijo. Ella huyó de los Estados Unidos en 2023 para evadir el enjuiciamiento. El FBI ofreció una recompensa de hasta $ 250,000 (aproximadamente R2.2 millones de rupias) por información que condujo a su arresto. Ella ha sido transportada a los Estados Unidos y será entregado a las autoridades de Texas.

En marzo de 2023, autoridades en Texas Realizó un control de asistencia social para el hijo de necesidades especiales de Singh, Noel Rodríguez-Alvarez, que no había sido vista desde octubre de 2022. Singh supuestamente mintió sobre su paradero, indicando que el niño estaba en México con su padre biológico y había estado allí desde noviembre de 2022. Dos días después, ella abordó un vuelo a la India con su esposo, el hijo de la India, el otro de la India, y se había estado allí desde noviembre de 2022, y se metió dos días, y un vuelo de la India. El niño que entonces falla no estaba entre ellos.

