Mujer Kerala de 62 años desaparecida después de Rs 11 lakh de fraude cibernético







La policía lanzó una investigación después de que una mujer de 62 años desapareció de su residencia en Kadampazhipuram, en el distrito norte, días después de ser víctima de un fraude cibernético que involucró más de Rs 11 lakh, dijeron el viernes las autoridades.

La mujer desaparecida ha sido identificada como Prema, esposa de Balasubramanium de Alangad en Kadampazhipuram, dijo la policía.

Según los funcionarios, Prema abordó un Kerala El autobús State Road Transport Corporation (KSRTC) desde la parada de autobús de Kadampazhipuram alrededor de las 5 de la mañana del 14 de septiembre y no ha regresado a casa desde entonces. No pudo ser contactada por teléfono.

Un caso de persona desaparecida se registró en la estación de policía de Sreekrishnapuram el mismo día.

Durante la investigación, la policía descubrió que Prema había sido engañado recientemente en un fraude cibernético. Fue contactada en Facebook por una persona desconocida que afirma que había ganado una lotería por valor de 15 millones de rupias. Para reclamar el premio, se le pidió que pagara Rs 11 lakh como cargos de servicio.

Creyendo la oferta, Prema prometió sus adornos de oro y pidió dinero prestado para transferir el monto a tres cuentas bancarias el 2 de septiembre. Cuando no hubo respuesta para el 10 de septiembre, envió mensajes que exigían un reembolso. Según los informes, se le pidió que pagara un lakh adicional de Rs Five para recibir el premio.

Al darse cuenta de que había sido estafada, Prema informó a su familia y, según los informes, entró en angustia severa, dijo la policía. Las imágenes de CCTV han confirmado que llegó a Guruvayur.

Las autoridades agregaron una sonda detallada para rastrearla.

