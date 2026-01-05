Mujer india encontrada apuñalada en EE.UU., su exnovio huyó a la India







La policía del condado de Howard en Maryland de A NOSOTROS informó que Nikitha Godishala, de 27 años, una profesional de la salud india, fue supuestamente encontrada muerta a puñaladas dentro de un apartamento, informó IANS.

El incidente fue denunciado en Columbia el 3 de enero. El apartamento pertenecía a su expareja, Arjun Sharma, de 26 años, también de la India.

Las autoridades confirmaron que Godishala había sido asesinado poco después de las 7 de la tarde del 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo.

Aún no se ha identificado ningún motivo y la investigación continúa en curso.

La policía del condado de Howard dijo que se emitió una orden de arresto tras el descubrimiento, acusando a Sharma de asesinato en primer y segundo grado. En un comunicado, el departamento dijo que está coordinando con las agencias federales de aplicación de la ley de EE. UU. mientras continúan los esfuerzos para localizar y detener al sospechoso, según IANS.

Sharma denunció la desaparición de Godishala el 2 de enero y afirmó que la vio por última vez el 31 de diciembre en su apartamento de Twin Rivers Road. Más tarde, la policía descubrió que Sharma salió de Estados Unidos hacia la India el mismo día, según IANS.

Condado de Howard Policía están coordinando con agencias federales para rastrear y detener a Sharma.

Dada la gravedad del delito, se busca cooperación internacional en virtud de tratados de extradición entre Estados Unidos y la India, aunque dichos procedimientos a menudo requieren meses de procesos judiciales y diplomáticos.

Antecedentes profesionales de la víctima

Según su perfil de LinkedIn, Godishala era una profesional de análisis de datos y atención médica altamente calificada. Tenía un título de Doctora en Farmacia de la Universidad Tecnológica Jawaharlal Nehru de la India y una maestría en Tecnología de la Información de Salud de la Universidad de Maryland del Condado de Baltimore, informó la agencia de noticias.

Su experiencia incluyó análisis de datos de atención médica, cumplimiento normativo, desarrollo de paneles, estándares HIPAA y herramientas como SQL, Tableau, Power BI y Python.

Se dedicó a mejorar los sistemas de atención médica y los resultados de los pacientes a través de conocimientos basados ​​en datos.

Contexto legal

Según la ley estadounidense, el asesinato en primer grado implica un asesinato premeditado, mientras que el asesinato en segundo grado implica un asesinato premeditado. asesinato cubre asesinatos intencionales sin planificación previa. Según el IANS, se están llevando a cabo investigaciones policiales para recopilar pruebas y establecer las circunstancias del asesinato.

