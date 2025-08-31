Mujer, hijo ahogado en la transmisión en JK’s reasi







Una mujer de 45 años y su hijo adolescente se ahogaron en un arroyo en el distrito de Reasi de Jammu y Cachemira el domingo, dijo la policía.

Zulfan Begum y su hijo Basharat Hussain (15) estaban cruzando a Shadole Nallah en el camino a su aldea de Kansoli cuando fueron arrastrados por la fuerte corriente cerca de Gagnawali en el área de Mahore, dijo la policía.

Si bien el cuerpo de Zulfan ha sido sacado de la corriente, se está realizando una búsqueda para Basharat, dijeron.

