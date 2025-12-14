Mujer extranjera murió en el norte de Kuta, Bali, supuestamente debido a inundaciones

Bali, LARGA VIDA – La policía de Badung Resort, Bali, informó sobre un ciudadano extranjero (Hacer) una mujer murió después de supuestamente atravesar las aguas de una inundación cuando cayeron fuertes lluvias en el área de North Kuta, Badung Regency, la madrugada del domingo.

El incidente ocurrió en Jalan Krisnantara, Tibubeneng Village, alrededor de la 01.10 WITA. Se cree que la víctima fue arrastrada por las corrientes de la inundación junto con la motocicleta que conducía y finalmente quedó atrapada debajo del puente.

El jefe interino de la policía de Badung del subdistrito de Sihumas, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, dijo que la víctima fue encontrada después de que el agua comenzó a retroceder.



Oficiales de evacuación de extranjeros sospechosos de haber sido arrastrados por las inundaciones en el norte de Kuta, Badung, Bali. Foto : Relaciones públicas de la policía de ANTARA/HO-Badung

«La víctima fue encontrada muerta a las 04.40 WITA cuando el río retrocedió, debajo del puente en la carretera a Canggu Pertiwi, donde la víctima quedó atrapada entre la pared del puente y un hueco de madera atrapado debajo del puente», dijo Ayu.

Explicó que el paradero de la víctima no fue descubierto hasta alrededor de las 04.40 WITA, cuando el nivel del agua en el lugar del incidente disminuyó. El proceso de evacuación del cuerpo de la víctima fue llevado a cabo por el Equipo Basarnas de la provincia de Bali.

La evacuación de las víctimas finalizó con éxito a las 10:40 WITA. Sin embargo, la motocicleta que presuntamente utilizaba la víctima no pudo ser evacuada porque quedó atrapada en una alcantarilla de un puente y obstaculizada por el fuerte flujo de agua.

«El vehículo de la víctima aún no puede ser evacuado porque está atrapado en una alcantarilla de un puente y las condiciones del agua dificultan la evacuación», dijo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y su domicilio de residencia. La policía afirmó que continuaba el proceso de búsqueda de información sobre la identidad de la víctima.

Mientras tanto, el cuerpo de la víctima ha sido evacuado al RSUP Prof. IGN Ngoerah Denpasar para su posterior tratamiento. (Fuente intermedia)