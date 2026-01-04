Mujer en Makassar capturada y violada por su empleador, acción loca grabada por la esposa del perpetrador

MacasarVIVA – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Makassar arrestó al perpetrador de inmediato. empleador La víctima femenina, de iniciales KH (22), fue mantenida cautiva y obligada a mantener relaciones sexuales en su casa en la zona residencial de Barombong en Makassar, Sulawesi del Sur.

«Está asegurado, mañana lo publicaremos, incluidas las iniciales de los perpetradores», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Makassar, AKBP Devi Sujana, cuando fue confirmado por los periodistas el domingo.

El arresto se realizó después de que la víctima denunciara las acciones del perpetrador contra ella en el SPKT de la policía de Makassar acompañada por el equipo UPTD (PPA) de Protección de Mujeres y Niños del Gobierno de la ciudad de Makassar junto con la Fundación de Observadores de Problemas de Mujeres (YPMP).

Según la secretaria de YPMP, Alita Keren, que era compañera de la víctima, el perpetrador fue denunciado como sospechoso de violencia sexual criminal (TPKS) relacionado con acusaciones de encierro, relaciones sexuales forzadas e incluso grabación de video por parte de la esposa del perpetrador sin consentimiento.

La víctima es un empleado del perpetrador que ha trabajado vendiendo arroz amarillo durante tres meses en Jalan Hertasning Makassar y pertenece a una pareja de marido y mujer que ahora son las partes denunciadas.

Este caso sólo se reveló después de que la familia se preocupara de que la víctima no hubiera regresado a casa desde que salió a trabajar el día anterior. Según la cronología del incidente, envió un mensaje corto el viernes (1/2) alrededor de las 03.00 WITA de la mañana y dijo que estaba bien, luego de eso su teléfono celular no estaba activo.

Debido a este incidente, la familia pidió ayuda porque estaban preocupadas por el destino de la víctima, quien no había podido ser contactada. Como resultado, alrededor de las 07:00 WITA, el equipo de YPMP logró contactar a la víctima y le dijo que estaba cautivo.

«La víctima admitió que estaba cautiva y dijo que fue obligada a tener una relación con su jefe (esposo) supuestamente por orden de su empleadora. La razón fue que la víctima fue acusada de tener una aventura con su marido», dijo esta activista.

Aunque inicialmente la familia no quiso escalar el asunto porque tenían miedo de perder su trabajo, Alita le pidió a la víctima que denunciara el incidente a la policía y estuviera lista para acompañarlo.

Este caso finalmente fue reportado en las primeras horas del sábado 3 de enero al SPKT de la policía de Makassar y manejado de inmediato por la Unidad PPA de la policía local. La evaluación inicial reveló que la víctima había sido obligada a tener relaciones sexuales con el perpetrador dos veces.

Irónicamente, este acto fue grabado deliberadamente en vídeo por su esposa. Se sospecha que llevan a cabo amenazas y actos de violencia. La víctima admitió que lo golpearon y le tiraron del pelo si se negaba.