Mujer en Ambon abusada por su novio y su video «privado» ampliamente difundido en Facebook

Ambón, VIVA – Una mujer de la provincia de Maluku del Norte, de iniciales MS (25) habría sido abusada por su novio de iniciales ASL, residente de Morela Village, Central Maluku, Maluku hasta que el cuerpo de la víctima fue golpeado y video su personalidad desnuda circuló ampliamente.

Según la víctima, este incidente de golpiza ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 19:00 hora del este de Indonesia, precisamente en el jardín de un residente en la aldea de Hitu Meseng, Central Maluku Regency, Maluku.

«El perpetrador abusó de mí usando madera de frutas repetidamente hasta que sufrí moretones e hinchazón en el muslo izquierdo y en los ojos izquierdo y derecho. Debido a este incidente, inmediatamente presenté un informe policial a la policía de Leihitu, Central Maluku, pero me ordenaron que hiciera un informe a la policía de las islas Ambon y Lease», dijo la víctima MS, el martes (28/10/2025).

La policía de Ambon Island y Lease Island maneja casos de abuso

Además del abuso, la víctima también denunció casos de vídeos y fotos de ella sin ropa que se difundieron ampliamente en las redes sociales Facebook.

«Dadas las fotos y vídeos míos desnudos, que fueron subidos por una cuenta falsa, sospecho que fue hecho por mi exnovia con las iniciales ASL, también lo denuncié a la policía de Ambon Island y Lease Island», concluyó.

De la información obtenida en campo se desprende que inicialmente perpetrador y víctima mantenían una relación sentimental. Ambos trabajan en la zona minera de Weda, en el norte de Maluku.

Jefa de Relaciones Públicas de la Policía de Ambon Island y Lease Island, Ipda Janet Luhukay

Luego, la víctima siguió los deseos del perpetrador de ir juntos a la ciudad de Ambon, con el acuerdo de que sería presentado a la familia y los padres del perpetrador y luego se casaría. Pero resulta que fue sólo una dulce promesa.

En cuanto a este caso, la jefa de relaciones públicas de la policía de Ambon Island y Lease Island, Ipda Janet Luhukay, dijo que este caso ha sido manejado por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Ambon con dos informes, a saber, casos de abuso y pornografía o la ley ITE experimentada por la víctima. «Hasta ahora, todavía estamos investigando», explicó Janet, el martes (28/10/2025) (Reporte de Usman Mahu,/tvOne/Maluku)