Mujer embarazada herida después de que el techo se derrumbe en el edificio Navi Mumbai







Una mujer embarazada de 22 años tuvo un escape estrecho después de que el techo de su piso se derrumbó en desenrolladoLa Sociedad de Vivienda Cooperativa de Vighnaharta NL-2, Sector-1, alrededor de las 5.30 am del miércoles.

La mujer, Arze Usman Ali, estaba profundamente dormida cuando la losa de repente se derrumbó.

«Estaba durmiendo cuando escuché un sonido fuerte, y en cuestión de segundos cayó el techo. Sentí un dolor agudo y comencé a sangrar de mi cabeza. Fue aterrador porque estoy embarazada. Afortunadamente, los vecinos me llevaron al hospital a tiempo», dijo a medio día.

Umar Ali, el esposo de la mujer, dijo: «Estaba durmiendo en el piso mientras mi esposa estaba en la cama. El techo se cayó sobre ella mientras estaba dormida y ella comenzó a sangrar mucho.

Arze fue llevado por primera vez al Hospital Meenatai Thackeray de Nerul y luego se mudó al Hospital NMMC en Vashidonde los médicos administraron seis puntos de sutura antes de descargarla.

El testigo ocular Nikhil Gawde, un residente de la sociedad, dijo: «Este edificio ya se ha declarado C1 y está esperando la reurbanización. Las elecciones para el proceso de reurbanización están en marcha. La lluvia continua durante los últimos cinco días debilitó aún más la estructura, lo que lleva al colapso».

Otra residente, Seema Patil, que vive en el ala contigua, dijo: «Escuchamos un gran ruido sordo y nos apresuramos a ayudar. El techo había bajado peligrosamente cerca de donde la mujer estaba durmiendo. Podría haber llevado a muertes si más miembros de la familia hubieran estado en la habitación. Los residentes han estado viviendo con miedo, pero cambiar no es fácil para todos».

La sociedad que cae bajo el Categoría C1 de edificios peligrososestá parcialmente desocupado, pero varias familias continúan quedándose debido al lento ritmo de reurbanización.

Según Gawde, la reurbanización se ha quedado atrapada debido a la disputa entre el constructor y los miembros del comité de la sociedad.

No se informaron otras lesiones en el incidente.





