Mujer embarazada desesperada por introducir de contrabando Shabu en la prisión de Banceuy y guardarlo en sus pechos

Bandung, VIVA – Agentes de la Institución Correccional de Banceuy (Lapas) Clase IIA, ciudad de Bandung, frustraron un intento de contrabando de narcóticos en la prisión, el sábado 3 de enero de 2026. Lo sorprendente fue que los bienes ilícitos fueron traídos por un mujeres embarazadas con las iniciales DP escondidas en su cuerpo.

Este incidente se reveló cuando los funcionarios de prisiones realizaron controles de rutina a los visitantes. Los movimientos sospechosos de la mujer llevaron a los agentes a realizar un examen más profundo.

Como resultado del allanamiento, los agentes encontraron ocho paquetes de estupefacientes. sabú y 20 pastillas escondidas en el compartimento mama autor. Estos hallazgos fueron inmediatamente obtenidos como prueba.

Ilustración de narcóticos de metanfetamina – Foto especial del doctor Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

El jefe de la prisión de clase IIA de Banceuy, Eris Ramdani, reveló que, según los resultados del interrogatorio inicial, el autor admitió que era sólo un mensajero. Obtuvo los bienes ilícitos de alguien y le pidieron que los entregara a prisión a cambio de una suma de dinero.

«El interesado admitió que otra parte le ordenó llevar los artículos a la prisión», dijo Eris Ramdani.

Los oficiales también arrestaron a un recluso con las iniciales MS, sospechoso de ordenar los narcóticos. Hasta ahora, ambos están siendo sometidos a un intenso examen para revelar la red implicada.

Este caso luego fue transferido a la Unidad de Investigación de Narcóticos de la Policía de Bandung para continuar con los procedimientos legales. Las autoridades penitenciarias enfatizaron su compromiso de reforzar la supervisión para evitar la circulación de narcóticos dentro de las instituciones correccionales.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung