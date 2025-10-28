Mujer de origen indio violada en ataque «con agravantes raciales» en West Midlands







Una mujer de 20 años de ascendencia india fue presuntamente violada en lo que policía Se cree que fue un ataque “con agravantes raciales” en la región de West Midlands de Inglaterra durante el fin de semana.

La policía dijo que un hombre de 32 años fue arrestado el lunes por la mañana después de que se iniciara una persecución tras el ataque del sábado por la noche.

La policía de West Midlands dijo que fueron llamados al área de Park Hall en Walsall después de recibir informes de una mujer en peligro en la calle.

El detective superintendente (DS) Ronan Tyrer, que supervisa la investigación, describió el arresto en el área de Perry Barr como un “acontecimiento significativo”.

«Nuestra investigación avanzará hoy y, como siempre, nuestra prioridad es la mujer que fue objeto de este ataque», dijo DS Tyrer.

«Ella ha sido actualizada esta mañana y seguirá recibiendo pleno apoyo de agentes especialmente capacitados», añadió.

El domingo, la fuerza publicó imágenes de CCTV del sospechoso, un hombre blanco de unos 30 años, como parte de un llamado público urgente para obtener información relacionada con el delitolo que están investigando como un “ataque agravado racialmente”.

«Este fue un ataque absolutamente atroz contra una mujer joven, y estamos haciendo todo lo posible para arrestar al responsable», dijo DS Tyrer en ese momento.

«Tenemos equipos de oficiales que recuperan evidencia y construyen un perfil del atacante para que pueda ser detenido lo antes posible. Si bien estamos siguiendo múltiples líneas de investigación en este momento, es vital que escuchemos a cualquier persona que vio a un hombre actuando sospechosamente en el área en ese momento. Puede ser que usted estuviera conduciendo por el área y tenga imágenes de la cámara del tablero, o tenga CCTV que aún no hemos recuperado. Su información podría ser el avance vital que necesitamos».

El atacante fue descrito como blanco, de unos 30 años, con pelo corto y vestía ropa oscura en el momento del incidente. Si bien la policía aún tiene que confirmar más detalles, grupos comunitarios locales han afirmado que la víctima es una mujer punjabi y han expresado su preocupación, ya que el ataque se produce tras la “violación con agravantes raciales” de una mujer británica sij en la cercana zona de Oldbury apenas unas semanas antes.

«En este momento, no vinculamos este ataque con ningún otro delito», dijo DS Tyrer.

Oficiales especialistas de la Unidad de Protección Pública de la fuerza, equipos policiales locales y oficiales forenses están trabajando para recuperar imágenes de CCTV, hablar con testigos e identificar al sospechoso.

El superintendente jefe Phil Dolby de la policía de Walsall dijo que el objetivo de su equipo es ayudar a los investigadores a identificar y arrestar al atacante.

«Walsall es un área diversa y conocemos el miedo y la preocupación que este terrible ataque causará en nuestras comunidades», dijo Dolby. «Hemos estado hablando con personas de la comunidad para escuchar y comprender sus preocupaciones, y habrá una mayor presencia policial en los próximos días».

La Federación Sij Reino Unido citó fuentes locales que decían que «la joven que fue objeto de una violación con agravantes raciales en Walsall es una mujer punjabi».

«El atacante aparentemente rompió la puerta de la casa donde vivía. La policía de West Midlands ha sufrido dos violaciones con agravantes raciales de mujeres jóvenes de unos 20 años en los últimos dos meses y necesita encontrar urgentemente a los responsables», afirmó la organización.

La fuerza realizó algunos arrestos antes de liberar a los sospechosos bajo fianza en relación con la investigación sobre la violación con agravantes raciales de una mujer británica sij en Oldbury el mes pasado.

Los parlamentarios británicos sij Preet Kaur Gill y Tanmanjeet Singh Dhesi expresaron su conmoción y condena en las redes sociales por lo que temen sea un “patrón repetido” de ataques violentos contra mujeres en la región.

«Profundamente conmocionado y entristecido por el hecho de que nos enteramos de otra violación con agravantes raciales, esta vez en Walsall. La policía de West Midlands ha informado de una violación y agresión de una joven de unos 20 años en el área de Park Hall, descrita como con agravantes raciales», dijo Gill. “Esto sigue a los horribles informes de una violación con agravantes raciales de una niña sij en Oldbury, y a un violación de una mujer en Halesowen. El patrón repetido de violencia contra las mujeres en nuestra región, agravado por el odio y los matices raciales, es profundamente inquietante”.

La diputada laborista de Birmingham Edgbaston dijo que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias e hizo un llamamiento al público para que presente cualquier información que pueda conducir al arresto del sospechoso.

“Después de la impactante violación con agravantes raciales en Oldbury que la comunidad sij todavía se está recuperando de otro más en Walsall. Pensamos en la víctima y necesitamos ayudar a la policía en un momento en el que más personas se sienten inseguras. Difundir el odio tiene consecuencias reales”, afirmó Dhesi, parlamentario laborista de Slough.

