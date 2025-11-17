Mujer de Bengaluru pierde 31,83 millones de rupias en una estafa de arresto digital de seis meses







Una mujer de 57 años supuestamente perdió alrededor de 32 millones de rupias en un sofisticado «arresto digital» Estafa que duró más de seis meses, tras lo cual se registró un caso.

Haciéndose pasar por agentes del CBI, los estafadores aplicaron un «arresto digital» manteniéndola bajo vigilancia constante por Skype.

Utilizaron amenazas de arresto para obligarla a compartir todos financiero datos y realizar 187 transferencias bancarias.

En su denuncia, la ingeniera de software de Indiranagar en la ciudad afirmó que la terrible experiencia duró más de seis meses, hasta que recibió una «carta de autorización» de los estafadores.

Comenzó el 15 de septiembre de 2024 con una llamada de una persona que decía ser de DHL Andheri, alegando que un paquete reservado a su nombre contenía tarjetas de crédito, pasaportes y MDMA, y dijo que su identidad había sido revelada. cosas.

Antes de que la mujer pudiera responder, la llamada fue transferida a personas que se hacían pasar por agentes del CBI, quienes la amenazaron y afirmaron que «todas las pruebas están en su contra».

Los impostores le advirtieron que no contactara a la policía, diciendo que los delincuentes estaban vigilando su casa. Temiendo por su familia y la próxima boda de su hijo, permaneció en silencio.

La mujer recibió instrucciones de instalar dos identificaciones de Skype y permanecer en video. Un hombre que se identificó como Mohit Handa la vigiló durante dos días, seguido por Rahul Yadav, que la vigiló durante una semana.

Otro imitador, Pradeep Singh, se hizo pasar por un alto funcionario del CBI y la presionó para que demostrara su inocencia.

La denunciante dijo además que el grupo parecía conocer su actividad telefónica y ubicaciónaumentando su miedo.

Le dijeron que verificara todos sus activos con la Unidad de Inteligencia Financiera del RBI y le presentaron cartas falsificadas para que pareciera oficial.

Del 24 de septiembre al 22 de octubre, Umarani compartió detalles de sus finanzas y transfirió grandes sumas.

Entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre, ella depositado una supuesta cantidad de garantía de dos millones de rupias, seguida de pagos adicionales por «impuestos».

Le prometieron una carta de autorización antes del compromiso de su hijo el 6 de diciembre, y recibió una falsa.

La presión dejó a la mujer mal mental y físicamente.

Finalmente, la víctima recibió la carta de autorización el 1 de diciembre, lo que permitió que se llevara a cabo el compromiso. Pero después cayó gravemente enferma y necesitó un mes de tratamiento médico para recuperarse.

«Todo este tiempo tuve que informar por Skype dónde estoy y qué estoy haciendo. Esta persona, Pradeep Singh, estaba en contacto diariamente. Me dijeron que el dinero me sería devuelto antes del 25 de febrero después de terminación de todos los procedimientos», añadió.

Después de diciembre, los estafadores exigieron cargos de procesamiento, retrasando repetidamente los reembolsos hasta febrero y luego marzo. Toda comunicación cesó el 26 de marzo de 2025.

La demandante esperó hasta después de la boda de su hijo en junio para presentarse y presentar una denuncia.

«En total, a través de 187 transacciones, me veo privada de una cantidad total de aproximadamente 31,83 millones de rupias, que deposité yo», dijo.

La mujer ha pedido a las autoridades investigar todo el incidente.

