





Una mujer fue asesinada y cuatro personas sufrieron heridas después de que una camioneta de recolección de exceso de velocidad se metió en un grupo de devotos marchando hacia el templo Nagnath en MaharashtraEl distrito de Beed el domingo, dijo un oficial de policía, informó que el PTI.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 am cerca de Raimoha en Shirur Kasar Tehsil en Beed-Manur Road, a unos 25 km de Mumbai, agregó.

«El conductor de Van Khatal Mininath (46) perdió el control del vehículo debido a la alta velocidad. Se estrelló contra una verarashaiva lingayat dindi (procesión religiosa). Siddheshwar Chipade (34), Aruna Umesh Kalmkar (36), Rukmini Amarath Kalmkar (44) y Vishnavi Pashupati Bhure (16) (16) (16). Beeen hospitalizado, «The Ofororing», Pti.

La procesión comenzó con Majalgaonkar Math en Beed el viernes por la tarde para el NAV Gun Yatra anual en el Templo Nagnath de Manur, programado para el 5 de octubre, agregó.

El conductor de la camioneta ha sido detenido, el policía Se agregó oficial.

Mientras tanto, en otro incidente, unas vacaciones familiares se volvieron trágicas para un hotelero con sede en Nagpur y su familia cuando un accidente de carretera en Italia cobró la vida de Javed Akhtar (57) y su esposa Nadra en el último día de su gira europea. Su hija Arzoo (22) permanece en estado crítico, mientras que sus otros hijos, Shifa (18) y Jazel (15), también sufrieron lesiones, informaron el PTI.

El accidente ocurrió en la mañana del 2 de octubre en Grosseto, Toscana, cuando el taxi de nueve plazas de la familia colisionó con otro vehículo. Los Akhtars, residentes de líneas civiles en Nagpur, estaban en unas vacaciones de 10 días en Italia y Francia.

En declaraciones a PTI, un pariente, Iqbal Azmi, un superintendente adjunto retirado de la policía, confirmó los detalles.

«Javed y Nadra murieron tristemente en el accidente. Arzoo se sometió a una cirugía y permanece inconsciente. Shifa y Jazel también están heridos. Nos las arreglamos para hablar con Shifa a través de la videollamada. Dos de nuestros familiares se han ido a Italia», dijo Azmi, según el PTI.

Agregó que la Administración del Estado de Maharashtra, junto con Primer Ministro Devendra Fadnavisestá ayudando a la familia con todos los arreglos necesarios. La familia posee el Hotel Gulshan Plaza en Nagpur.

El coleccionista de Nagpur, Vipin Itankar, confirmó que las autoridades de distrito están coordinando con la embajada india en Italia para facilitar la repatriación de los cuerpos. Los funcionarios locales también han visitado la casa de la familia en duelo.

La industria de la hospitalidad local ha expresado una profunda tristeza por la pérdida. «Es desgarrador. Solo nos enteramos de la tragedia ayer», dijo Vijay Chourasia, propietario del estado del hotel, ubicado adyacente al Hotel Akhtar.

El incidente ha arrojado una palanca sobre NagpurLa fraternidad del hotel, quien describió a Javed y Nadra como figuras respetadas y queridas en la comunidad empresarial, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





