Mujer asesina a su marido en Rajasthan e intenta suicidarse







Una mujer presuntamente asesinó a su marido con un hacha y luego intentó suicidarse saltando a un pozo en la aldea de Tamlav, en Rajasthan. Chittorgarh distrito el viernes, informó el PTI.

Según la agencia de noticias, «El incidente ocurrió en la aldea de Tamlav, en el área de Rawatbhata. El acusado fue rescatado del pozo por los aldeanos y puesto bajo custodia policial», dijeron los funcionarios.

Además, al informar más sobre el incidente, el superintendente adjunto de policía, Shankar Lal Meena, dijo que el acusado ha sido identificado como Lad Bai.

Afirmó además que ella atacó a su marido, Mohan Gurjar (45), con un hacha, matándolo en el acto.

La policía dijo que la información preliminar sugería que había algunas disputas domésticas entre la pareja.

La DSP dijo además que el cuerpo ha sido enviado para un examen post mortem y que se están llevando a cabo más investigaciones para determinar las causas exactas del incidente, dijo la DSP.

Mujer acaba con la vida; pariente con quien tenía relación ilícita reservada

En un escenario diferente, un hombre de 30 años fue fichado el jueves después de que su pariente femenina supuestamente cometiera suicidio dentro de su casa, dijo un oficial de policía de Mumbai.

Además, la muerte de la mujer de 45 años fue consecuencia de su relación ilícita, añadió.

Según informó la agencia de noticias PTI, el incidente tuvo lugar en Pratiksha Nagar, en el centro de Mumbai, y el acusado fue identificado como Saraswat Arvind Yadav, dijo el oficial de policía.

Mientras informaba más sobre el incidente, el oficial de policía afirmó además que «La mujer acabó con su vida en su residencia compartida el sábado por la noche. El incidente salió a la luz después de que su hija llegó a casa del trabajo. Ella es la denunciante del caso. Alertó a los vecinos y también escuchó la voz de sus familiares en el interior, quienes le dijeron que la habitación sólo podía abrirse desde afuera», informó el funcionario.

El funcionario añadió además: “La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos la declararon muerto a la llegada. Nuestra investigación encontró que la fallecida y sus familiares tenían una relación ilícita y ella quería que él se casara con ella”.

«Ella y su familia vivían con este familiar desde hacía 17 años. La denunciante y su padre iban a trabajar todas las mañanas y regresaban por la tarde. La fallecida trabajaba como analista independiente de investigación de mercado», añadió.

(Con aportes de PTI)





