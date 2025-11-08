MUI y académicos valoran a Suharto como digno del título de héroe

Jacarta – Discurso sobre el otorgamiento de títulos Héroe Nacional del segundo presidente de la República de Indonesia, Suhartoha resurgido y ha recibido un amplio apoyo de varios grupos. Figuras religiosas, funcionarios públicos y académicos consideran a Suharto digno de reconocimiento estatal por sus servicios y dedicación en el mantenimiento de la estabilidad y la construcción de la nación.

Jefe MUI La División Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, dijo que una gran nación es una nación que respeta a sus líderes.

«Cada expresidente fallecido merece ser nombrado héroe nacional. Han luchado y sacrificado mientras dirigían el país», dijo en su declaración del sábado 8 de noviembre de 2025.

Según él, el premio no es sólo simbólico, sino un impulso que fortalece los valores nacionales.

«La sociedad no puede guardar rencor y sacar a relucir las cosas malas del pasado, porque nadie es perfecto», afirmó.

Consideró que agradecer a Suharto era un paso sabio para fortalecer el espíritu de reconciliación nacional.

El apoyo también proviene de la Dirección Central Muhammadiyah. El presidente del PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, destacó que Suharto es una figura importante en la historia de Indonesia.

«Debemos evaluar la historia proporcionalmente. Suharto hizo una gran contribución a Indonesia, como soldado independentista y como líder. desarrollo«, explicó, recordando a Suharto su papel en la huelga general del 1 de marzo de 1949.

Mientras tanto, el presidente del PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, reforzó la postura de la organización. Evaluó que el progreso de Suharto no puede separarse del éxito del desarrollo nacional.

«Muhammadiyah apoya plenamente que se le dé el título de héroe a Pak Harto. No hay líder sin defectos, pero su servicio y su arduo trabajo son reales», afirmó.

Desde los círculos de NU, Asrorun Niam volvió a enfatizar la importancia de hacer las paces con el pasado.

«No podemos seguir juzgando el pasado con los ojos del presente. Cada líder trabaja en su tiempo, con sus propios desafíos y limitaciones», afirmó.

Añade que perdonar y apreciar los servicios es una señal de la madurez de la nación.

Para obtener información, el ministro de Cultura, Fadli Zon, destacó que no hay pruebas que demuestren que Suharto estuvo involucrado en el genocidio de 1965-1966.

«Esas acusaciones nunca han sido probadas legalmente ni como hechos históricos válidos», afirmó.

Él cree que las evaluaciones de las cifras nacionales deben basarse en datos, no en el estigma político.

