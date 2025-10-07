MUI Santri Murió El incidente de Ponpes Musala Un mártir colapsado, se cumplieron 3 características

Yakarta, Viva – La Agencia Nacional SAR (Basarnas) ha cerrado oficialmente la operación de rescate por el derrumbe del edificio Mushroom en el internado islámico Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental. El cierre de la operación SAR se produce tras el descubrimiento de todas las víctimas y el proceso de evacuación de los escombros de las ruinas ha concluido.

Lea también: No nos equivoquemos, este es el principio de ‘inversión halal’ que los musulmanes deben entender



Según los últimos datos presentados por Basarnas, el número total de víctimas asciende a 171, de las que 104 personas fueron declaradas seguras, mientras que otras 67 morir.

Todas las víctimas, tanto los supervivientes como los que sufrieron heridas o fallecieron ante Rahmatullah, fueron santri de Al Khoziny Ponpes. El incidente del edificio derrumbado ocurrió cuando los estudiantes realizaban la oración de Asr el lunes 29 de septiembre de 2025.

Lea también: Preparamos asistencia técnica para la construcción de pesantren, ¡gratis!





Equipo pesado terminó de limpiar las ruinas de las ruinas.

El presidente de la Comisión MUI Fatwa de Java Oriental, Kiai Ma’ruf Khozin, dijo que las víctimas que murieron en el incidente fueron clasificadas como muertas en un estado mártir.

Lea también: Ustaz Maulana reveló 3 figuras con una gran recompensa pero sus pecados también son graves: peligroso si se da un paso en falso



«Si Dios quiere, las víctimas que murieron fueron incluidas en el grupo de los mártires», dijo Kiai Ma’ruf, citado en su cuenta oficial de redes sociales, el martes 7 de septiembre de 2025, según informó la página. MUI.

Dijo que algunas características de una persona podrían clasificarse como mártir, entre ellas:

1. Syahid cuando está lejos de su familia

Bajo la autoridad de Ibn Abbas, dijo: El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo:

De Ibn Abbas RA, dijo: «El Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo:» La muerte de la familia es un martirio. «(HR Ibn Majah)

2. Syahid porque busca conocimiento.

Bajo la autoridad de Ans bin Malik, dijo: El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo:

De Anas bin Malik RA, dijo: «El Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo:» Quien salga de su casa para buscar conocimiento, entonces estará en el camino de Allah para regresar. «(HR Tirmidzi)

3. Syahid por la caída de objetos pesados.

Sobre la autoridad de Abu Hurra, que Dios esté complacido con él: El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo:

De Abu Hurairah RA, el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: «Los mártires son 5, que se ven afectados por infecciones, dolores de estómago, ahogamientos, caídas de cosas pesadas y mártires en el camino de Allah». (HR Bujari)

4. Muerte durante el culto

Con la autoridad de Ans, dijo: El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo: “Si Dios quiere hacer lo mejor de Dios, lo usará”. Él dijo: ¿Cómo lo usas, oh Mensajero de Dios? Dijo: “Él está de acuerdo con un buen trabajo antes de la muerte.

De Anas bin Malik, el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: «Si Allah quiere el bien para una persona, Allah la llevará a una organización benéfica». Los compañeros preguntan cómo es, Profeta.