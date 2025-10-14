MUI pide a KPI que tome medidas firmes contra Trans7, las retransmisiones sobre Kiai y los internados islámicos se consideran malas

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) preguntó a la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) para tomar inmediatamente medidas firmes contra Trans7. Según él, esto fue necesario porque las transmisiones de Trans7 a través del programa Expose fueron consideradas ofensivas. internado y cuidadores de internados islámicos lirboyoKediri, Java Oriental, KH Anwar Manshur.

El presidente del MUI de Información y Comunicación, KH Masduki Baidlowi, lamenta profundamente esta transmisión. Consideró que la transmisión no cubría a ambos lados, estaba cruzada, era poco profesional y muy tendenciosa.

«MUI solicita que, de acuerdo con las regulaciones y regulaciones existentes, la Comisión de Radiodifusión de Indonesia o KPI reprenda a Trans7 porque su transmisión es muy tendenciosa. Lo que se menciona es un internado islámico grande e influyente, cuya figura también es un administrador de PBNU», dijo KH Masduki Baidlowi, citado en el sitio web oficial de MUI, el martes 14 de octubre de 2025.

Dijo que esta transmisión era un problema grave que no se podía tomar a la ligera. La razón, continuó, es que estas transmisiones tienden incluso a insultar las tradiciones de los internados islámicos.

«Creo que es muy peligroso si KPI no toma medidas, podría causar una respuesta emocional. No creo que eso deba suceder», dijo.

Kiai Masduki reveló que los ex alumnos del internado islámico de Lirboyo también se habían quejado de este problema ante el MUI. Kiai Masduki destacó que la retransmisión fue muy tendenciosa.

Por lo tanto, MUI enfatizó que KPI debe convocar y reprender inmediatamente a Trans7, incluidos los responsables e involucrados en la transmisión.

«Es posible que los implicados tengan una agenda tendenciosa, porque quizás haya diferencias de comprensión ideológica, lo que al final da lugar a emisiones como ésta. Esto parece peligroso», subrayó.