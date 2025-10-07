Mui le pide al gobierno que rechace el contingente de gimnasia artística israelí que compite en Yakarta

Yakarta, Viva – Consejo de Ulema Indonesia (Mui) solicite al gobierno indonesio que sea firme y no permita la presencia de atletas Israel En el evento del campeonato mundial Ejercicio artístico 2025 en Yakarta, Indonesia, del 19 al 25 de octubre de 2025.

Presidente del MUI para relaciones exteriores y cooperación internacional (HLNKI), el profesor Sudarnoto Abdul Hakim dijo que la medida era importante para no causar agitación pública y seguir siendo consistente con el compromiso constitucional al apoyar la independencia Palestina.

«Soy muy persistente para no prevenir ningún equipo deportivo, incluido el fútbol U-20 o el ejercicio artístico, que es seguido por Israel. He dicho que el gobierno desde el principio anticipa cosas como esta», dijo el profesor Sudarnoto en su declaración en la página de MUI, martes 7 de octubre de 2025.



Atleta de gimnasia artística de las mujeres indonesias Rifda Irfanaluthfi

Recordó que la experiencia previa cuando Indonesia fue cancelada para organizar la Copa Mundial Sub-20, porque el rechazo del equipo israelí no se repitió. «No dejes que tal incidente se repita dos veces», dijo.

Tasa del Prof. Sudnoto, la actitud de Indonesia hacia Palestina es un mandato de la Constitución que no debe ser perturbada por ningún interés. «Mientras Palestina todavía sea colonizado por Israel, siempre que Palestina no haya sido independiente, nuestra parcialidad con Palestina no debe cambiar. Este es el mandato de la Constitución», dijo.

También enfatizó que Indonesia no tenía relaciones diplomáticas con Israel, por lo que el gobierno debe ser consistente en mantener esta posición.

«Este compromiso no debe ser perturbado por nadie. No permita que eventos como las competiciones de gimnasia realmente causen enojo público y dañen la confianza de las personas que han estado apoyando la lucha palestina», dijo.

Además, el profesor Sudarnoto recordó que el paso de invitar al equipo israelí solo tendría un impacto negativo en la diplomacia indonesia a nivel mundial, especialmente después del compromiso firme del gobierno presentado por el presidente electo Prabowo Subianto en un foro internacional.

«El gobierno indonesio debe concentrarse y tener cuidado. No permita que nuestra energía se agote para asuntos como este que en realidad puede causar controversia pública y enojo», dijo.

Pidió que el ministerio y los organizadores tomen medidas anticipatorias de inmediato. «Quien sea el organizador, incluso si involucra al Ministerio de Jóvenes y Deportes, debe evitar esto. No dejes que vengan los atletas israelíes. Por ejemplo, otros países que se atreven a negarse», dijo.