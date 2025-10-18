MUI emite una nueva fatwa y los fondos del Zakat ahora se pueden utilizar para pagar las contribuciones laborales del BPJS para los trabajadores vulnerables

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) lanzó oficialmente la Fatwa Número 102 de 2025 sobre la Ley de Distribución zakatInfak y Sedakah (dicho) en forma de Cotizaciones de Membresía de Garantía de Empleo. A través de esta fatwa, los fondos del ZIS ahora se pueden utilizar para financiar contribuciones. Empleo en BPJS para trabajadores vulnerables.

El presidente del MUI para Fatwas, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, explicó que la emisión de la fatwa era una forma de apoyo de los ulama para ayudar al país a lograr el bienestar social.

«Como sabemos, nuestro país está comprometido con un Estado de bienestar. Mientras tanto, la mayoría del pueblo indonesio son musulmanes, y en sus reglas religiosas hay instrumentos religiosos que pueden ser sinérgicos para hacer realidad el compromiso con un Estado de bienestar», dijo el profesor KH Asrorun Ni’am, presidente de Fatwa del MUI, citado en el sitio web oficial del MUI.

El profesor de Jurisprudencia de la UIN Yakarta explicó que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar seguridad social a través de un sistema de cotizaciones compartidas fuera de las cuestiones fiscales. Un formulario se realiza a través de BPJS Health y BPJS Empleo.

Sin embargo, según él, no todas las personas pueden pagar estas tasas. Aquí es donde se puede utilizar el papel de los fondos ZIS como instrumento de solidaridad social para que las comunidades desfavorecidas puedan seguir protegidas.

«En estas contribuciones conjuntas, hay momentos en que las personas pueden pagar las contribuciones de forma independiente. Por otro lado, hay quienes no pueden pagar, por lo que son pagados por otras personas u otras instituciones», explicó Ni’am en el evento Muntada Sanawi V que se celebró en el Millennium Hotel, Tanah Abang, en el centro de Yakarta, el jueves (16/10/2025).

Asrorun Ni’am añadió que el lanzamiento de esta fatwa era también una forma de compromiso para fortalecer el valor de la asistencia mutua entre las personas capaces y menos afortunadas. Considera que la cooperación entre MUI y BPJS Empleo es un verdadero paso para generar beneficios sociales.

«Parte de la asociación de MUI con el gobierno, especialmente con BPJS Empleo, es ampliar los compromisos de servicio. Desde el punto de vista de MUI, ¿cómo puede una perspectiva religiosa también proporcionar un apoyo óptimo», dijo.

Destacó que esta colaboración se realizó de acuerdo al rol de cada institución. La MUI, con principios religiosos, funciona como khadimul ummah o servidor del pueblo, mientras que el Estado cumple sus funciones a través de políticas e instituciones establecidas, como BPJS Empleo.