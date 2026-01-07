MUI critica artículos sobre el matrimonio Siri y la poligamia en el nuevo Código Penal

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) expresó su agradecimiento por la promulgación del nuevo Código Penal (KUHP) que reemplaza el legado colonial holandés del Código Penal. mui dijo Nuevo Código Penal muestra que Indonesia puede liberarse de los productos coloniales y avanzar hacia la independencia y la soberanía legal nacional.

Lea también: MUI sobre el matrimonio con Siri y la poligamia pueden penalizarse en el nuevo Código Penal: ¡imprudente!



«Esto significa que nos hemos liberado del Código Penal de Producto Colonial hacia la independencia y la soberanía legal nacional. Con el nuevo Código Penal, como un paraguas del derecho penal para proteger a la sociedad», dijo el presidente de MUI para Fatwa, el profesor KH Asrorun Ni’am Sholeh, citado en el sitio web oficial de MUI, el miércoles 7 de enero de 2026.

El profesor Ni’am dijo que el MUI criticó varios artículos del nuevo Código Penal, uno de los cuales se refería a matrimonio no registrado Y poligamia puede ser castigado. Sin embargo, según él, a efectos de la administración estatal los actos matrimoniales se registran. Es responsabilidad del Estado administrar los eventos religiosos, en particular las bodas. Su importancia es brindar protección a los derechos civiles y también a los derechos civiles de la comunidad.

Lea también: MUI apoya las elecciones regionales a través del DPRD: de acuerdo con Ulama Ijtima de 2012



«Pero el enfoque es ser activos en la comunidad para registrarse. Mientras tanto, el Código Penal regula la prohibición del matrimonio contra alguien que tiene obstáculos legales, como casarse con una mujer que ya está casada», dijo.

El profesor Ni’am añadió que las mujeres que ya están casadas no pueden casarse con otra persona.

Lea también: ¡Cuidado! Estos son 10 signos de una secta herética según el MUI



«En términos de poliandria, es decir, una esposa que todavía está casada, si se casa con otro hombre, esto puede ser castigado, porque se sabe que hay un obstáculo legal. Sin embargo, no es el caso de la poligamia», subrayó.

Asimismo, en referencia a la Ley de Matrimonio, la Compilación de la Ley Islámica y las disposiciones de la jurisprudencia islámica, hay mujeres a las que se les prohíbe casarse, o se las conoce como al-muharramat minan nisa’, como los hijos biológicos, las madres biológicas, los hermanos y los medio hermanos.

El profesor Ni’am enfatizó que si esto sucediera intencionalmente, podría tener consecuencias penales. Sin embargo, el MUI considera que penalizar los matrimonios no registrados es inadecuado.

«Porque los casos de matrimonios no registrados no necesariamente se deben a un deseo de ocultarlo. La condición de hecho en la sociedad es que hay personas que tienen matrimonios no registrados debido a problemas de acceso a los documentos administrativos», subrayó.

El profesor Ni’am enfatizó que el matrimonio es un evento civil, por lo que la solución es civil, no penal.