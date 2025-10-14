MUI apoya las estrictas sanciones de Trans7 con respecto a las transmisiones de acoso por parte de Kiai Lirboyo, por lo que no es arbitrario

Jacarta – Presidente del Consejo Ulema de Indonesia (MUI) hizo un llamamiento al público, especialmente a la familia extensa de los internados islámicos, incluidos los simpatizantes y tutores de los estudiantes, a mantener la conductividad y dejar que las autoridades de las instituciones de radiodifusión se encarguen del contenido.

La declaración de Kiai Anwar respondió impresiones Trans7 en el programa Expose Uncensored del 13 de octubre de 2025, que se consideró insultante para los internados islámicos, especialmente para los profesores de los internados islámicos. lirboyo KH Anwar Mansur.

«Hacemos un llamamiento a la comunidad, especialmente a la familia extensa del internado islámico, incluidos los simpatizantes y tutores del internado islámico, para que sigan manteniendo la propiciación de la vida comunitaria para que no sucedan cosas indeseables», dijo KH Anwar Iskandar, como se informó en el sitio web. MUI DigitalMartes 14 de octubre de 2025.

Kiai Anwar, que también es alumno del internado islámico de Lirboyo, invita al público a tener plena confianza en que esta cuestión será manejada por los partidos que tienen una constitución para controlar, supervisar y tomar medidas contra las instituciones de radiodifusión.

«En cuanto a las disculpas de Trans7, por supuesto que podemos aceptar esta solicitud sin tener que negar las acciones tomadas abiertamente para insultar a los cuidadores de los internados islámicos y al entorno de los internados islámicos en general», subrayó.

Kiai Anwar también instó a instituciones relacionadas como la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) y el Consejo de Prensa para llevar a cabo una investigación sobre los productos de radiodifusión que dañan gravemente a la familia extensa del internado islámico, incluida la comunidad y los guardianes santri.

«El contenido de la transmisión es muy insultante y puede perturbar la armonía social y la paz general», dijo Kiai Anwar, quien también es director del internado islámico Al-Amien, en Kediri, Java Oriental.

El diputado Rais ‘Aam PBNU cree que si la investigación encuentra elementos que violan el código de ética periodística o las regulaciones existentes como la Ley de Radiodifusión, entonces Trans7 debería recibir sanciones estrictas.

Según él, estas sanciones estrictas son necesarias para que Trans7 no utilice arbitrariamente el «espacio público» para insultar y difamar a determinadas entidades sociales.

Anteriormente, extractos del programa Xpose transmitido en Trans7 se volvieron virales y generaron críticas de los internautas porque fueron vistos como un insulto a la dignidad de los ulama, especialmente al anciano Kiai del internado islámico Lirboyo Kediri.

En imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales, la narrativa que se leía se consideró inapropiada porque mencionaba figuras religiosas en un tono despectivo.