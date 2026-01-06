MUI apoya las elecciones regionales a través del DPRD: de acuerdo con Ulama Ijtima de 2012

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) apoya el discurso elecciones de jefes regionales a través del Consejo Representativo del Pueblo Regional (DPRD) como se está desarrollando actualmente a nivel de la élite política como una mejora del sistema elecciones regionales. Esto es según los resultados. Ijtima Ulama Comisión Fatwa en 2012.

«MUI considera que las políticas deben orientarse hacia el beneficio público y llevarse a cabo con el principio de civismo y esfuerzos para minimizar el potencial destructivo», dijo el presidente de Fatwa Asrorun de MUI, Niam Sholeh, citado en el sitio web oficial de MUI de Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Asrorun Niam enfatizó que desde una perspectiva religiosa, las políticas establecidas por Ulil Amri en los asuntos públicos deben estar dirigidas a lograr el beneficio de la comunidad en general. Por lo tanto, es necesario seguir evaluando las políticas públicas de manera objetiva.

«Nuestro trabajo es evaluar la política pública. Si trae beneficios, entonces continuar. Pero si trae beneficios, hay que corregir», afirmó.

El MUI ha llevado a cabo un estudio en profundidad del sistema de elección directa desde la Comisión Ulama Ijtima del MUI Fatwa de 2012. En este estudio, el MUI encontró varios impactos negativos derivados de las elecciones regionales directas.

«Aparte de eso, también genera altos costos económicos y prácticas políticas monetarias que dañan el sentido común y la moralidad de las personas», afirmó.

Según él, esta condición tiene el potencial de producir líderes que no obedecen la ley y están más orientados a devolver el capital social y económico que a los intereses del pueblo.

Sobre la base de estas consideraciones, a través del foro de reunión de fatwa ulama de Indonesia en Tasikmalaya, el MUI propuso que las elecciones regionales se lleven a cabo a través del DPRD. Según él, esta propuesta ha sido discutida por el MUI durante 13 años y todavía se considera muy relevante para las condiciones actuales.

«Una nación civilizada es una nación que quiere progresar. Una nación desarrollada debe aprender de la historia. Mantenemos lo bueno, evaluamos y mejoramos lo malo. Nada es imposible si nos orientamos al beneficio público», afirmó.

El contenido de los resultados de la Ijtima de la Comisión Indonesia de Fatwa en el internado islámico Cipasung, Tasikmalaya, Java Occidental, en 2012, es decir, en primer lugar, el proceso de selección y nombramiento de jefes regionales como fideicomisarios de hirasah al-din y siyasah al-dunya se puede llevar a cabo utilizando varios métodos alternativos acordados mutuamente por la gente, siempre que traigan beneficios y no entren en conflicto con los principios de la sharia.

En segundo lugar, las elecciones generales directas para determinar el liderazgo sólo pueden llevarse a cabo si son acordadas por el pueblo, sus beneficios están garantizados y están protegidos del mafsadat. Pilkada es un medio para el aprendizaje democrático de las comunidades regionales y, al mismo tiempo, para hacer realidad derechos individuales esenciales, como la igualdad de derechos políticos y la oportunidad de asumir posiciones individuales en el gobierno regional.

En tercer lugar, se pretende que las elecciones regionales directas involucren una amplia participación de la comunidad, de modo que, en teoría, el acceso y el control de la comunidad sobre el escenario y los actores involucrados en el proceso electoral regional posconflicto se vuelven muy fuertes. En el contexto de la consolidación y fortalecimiento de la democracia, las elecciones regionales posconflicto son un pilar que fortalece la construcción de la democracia a nivel nacional.

En cuarto lugar, las actuales elecciones directas de jefes regionales tienen enormes implicaciones, incluido el surgimiento de discordia en la jerarquía de liderazgo nacional. Lo que resulta en altos costos de la democracia, retrasando así la escala de las prioridades de desarrollo comunitario que actualmente se encuentran en una economía difícil.

Entonces, tiene el potencial de crear conflictos horizontales entre elementos de la sociedad que podrían involucrar a elementos de SARA. Cuarto, el daño moral ha afectado a la sociedad en general debido al auge de la política monetaria.

Por esta razón, si la sociedad no está preparada desde el punto de vista sociológico, político y moral, entonces, basándose en el principio de priorizar la prevención del mal, las elecciones regionales deben realizarse utilizando un sistema representativo manteniendo los principios democráticos.