MUI agradece que la policía descubra 197 toneladas de drogas y arreste a más de 51 mil sospechosos

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) expresa su gran aprecio por las medidas firmes adoptadas por la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) para erradicar el tráfico de drogas. De enero a octubre de 2025, la Policía Nacional logró descubrir 38.943 casos con un total de 51.763 sospechosos y decomisó 197,71 toneladas de diversos tipos de drogas.

El subsecretario general de Derecho y Derechos Humanos del MUI, Ikhsan Abdullah, calificó este logro como un logro importante en consonancia con la dirección del presidente Prabowo Subianto en el programa. Esta es Cita el número siete, que enfatiza la importancia de erradicar las drogas desde su raíz.

«Debemos transmitir nuestro reconocimiento y aprecio a la Policía Nacional por sus logros y éxitos al arrestar y convertir en sospechosos a productores, comerciantes y traficantes, así como a personas que abusan de las drogas», dijo Ikhsan Abdullah en su declaración del jueves (23/10/2025).

Según Ikhsan, los esfuerzos de la Policía Nacional para descubrir redes de drogas muestran que existe un enfoque integral e integrado entre la aplicación de la ley y la erradicación sobre el terreno. Considera que este éxito debe ir seguido de un castigo estricto, especialmente para los traficantes y productores de drogas.

Edificio del Consejo Indonesio de Ulema (MUI). Foto : Especial/Supriadi Maud (Célebes del Sur)

Ikhsan enfatizó que una aplicación estricta de la ley tendrá un efecto disuasorio y romperá la cadena de circulación de mercancías ilícitas. También destacó la importancia de la sinergia entre las instituciones en la aplicación de la ley.

«El éxito de la Policía Nacional también debe ser apoyado por otras instituciones como la Fiscalía, el BNN y los Tribunales», afirmó.

Según él, el proceso judicial contra comerciantes y productores debe llevarse con firmeza hasta que finalice con penas severas, incluso la pena de muerte para quienes resulten ser los principales actores.

Mientras tanto, para las personas que son víctimas del abuso de drogas o consumidores de drogas, Ikhsan cree que es necesario reforzar las medidas de rehabilitación para que no se criminalice a las víctimas de la adicción.

«La aplicación de la ley contra los traficantes y productores de drogas debe realizarse con firmeza y eficacia», añadió.

Anteriormente, el Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Comisionado General Syahardiantono, reveló que este logro era una forma concreta del compromiso del Cuerpo Bhayangkara de tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas desde arriba hasta abajo.

«Erradicar y prevenir las drogas es el programa del Presidente Prabowo-Gibran en la séptima Asta Cita y debe llevarse a cabo de forma continua. El Jefe de Policía también destacó que para continuar la lucha contra las drogas desde arriba hasta abajo, debe llevarse a cabo sin parar», dijo Syahar en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles (22/10/2025).