Muhasabah Nahdliyyin sobre Nahdlatul Ulama

(Este artículo de opinión fue escrito por el Dr. Kiai Faiq Ihsan Anshori LC., MA., exalumno del internado islámico Lirboyo, Universidad Al-Azhar y profesores del internado islámico al-Fattah Kuningan)

VIVA – Honesto. Los dos últimos meses mis sensaciones han sido experimentar el circo, las volteretas y las acrobacias. ¿Por qué no? Dentro de las relaciones internas de NU, hubo una ruptura inevitable, como resultado del conflicto entre las élites del PBNU. Desde la élite estructural el conflicto se extendió y se extendió a la élite estructural. ¿Quién es cuyo seguidor está en desacuerdo con cuyo seguidor? Sentí eso y provocó tensión debido a las facciones entre los seguidores pro-Syuriah y los seguidores de Tanfidziyah. La atmósfera es similar a la de las elecciones o incluso más calurosa que la agitación política, especialmente dentro de los círculos de NU. Esta será una memoria histórica de la agitación de NU.

Sentimientos sacudidos

Al principio me alegré de escuchar y leer la noticia de que PBNU había celebrado el Acuerdo de Islah en Lirboyo; Acordó acelerar el congreso y devolver todos los puestos que habían sido despedidos anteriormente, es decir, el Presidente General del PBNU fue devuelto a Gus Yahya y el Secretario General fue devuelto a Gus Ipul. Finalizado.

Anteriormente, me alegró escuchar la noticia de que había un evento de deliberación de Kubro NU en Lirboyo. Pero esa alegría se desvaneció nuevamente después de que vi algo irónico en los funcionarios de NU presentes. De los 38 PWNU de 38 provincias, vi que sólo 2 presidentes de PWNU estaban presentes, a saber, el presidente de PWNU de Java Central y el presidente de PWNU de Java Occidental, que por cierto eran ex alumnos de Lirboyo. Mientras tanto, el propio presidente de PWNU de Java Oriental, tanfidziyah, no estuvo presente y prefirió asistir al evento en Ciganjur, en el sur de Yakarta. Sólo se vieron unos pocos PWNU Rois Suriyah. La composición de los participantes presentes parecía ser en su mayoría amigos de HIMASAL (Asociación de Antiguos Alumnos de Santri Lirboyo) que son administradores de NU de las sucursales, MWC, PCNU, PWNU y PBNU, pero no son los principales líderes. Quizás podría llamarse Deliberación Kubro de los Ciudadanos de NU. Pero está lejos de arder si se llama Deliberación de Kubro sobre la gestión de NU como mandato de Muktamar, konferwil, konfercab, etc. Porque la mayoría de los máximos dirigentes de todos los niveles no estuvieron presentes.

Página siguiente Esta buena noticia enorgulleció a los alumnos de Lirboyo como yo. Resulta que mi alma mater, el internado islámico Luhur Lirboyo, logró organizar las deliberaciones de PBNU y NU Kubro con elegancia y dignidad.

