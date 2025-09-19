Muhammadiyah propuso el sistema MLPR a la Comisión de la Cámara de Representantes II, esta es la explicación

Yakarta, Viva – Vicepresidente Comisión II del DPR La facción del Partido Ri Golkar, Zulfikar Ass Sadikin, recibió una audiencia de Sabiduría e Instituciones de Políticas Públicas (LHKP) Muhammadiyah Dirigido por el presidente del LHKP, Ridho Al Hamdi, en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Muhammadiyah presentó la propuesta de reforma sistema elección Titulado «La escuela secundaria del sistema electoral legislativo en Indonesia: oferta de idea de Wasathiyah».

Zulfikar expresó su aprecio por las ideas traídas por Muhammadiyah. Según él, el DPR actualmente está abriendo espacio para encontrar la mejor fórmula para el sistema electoral en Indonesia.

Ilustración de la boleta electoral

«Esta propuesta es interesante. Esto se revisará primero. Más tarde nos profundizaremos nuevamente. Hacemos material para el estudio. De hecho, estamos buscando un sistema electoral alternativo que sea mejor para Indonesia. Esto aumenta nuestro material de estudio», dijo Zulfikar en su declaración.

En la misma ocasión, el presidente del LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi enfatizó la importancia de encontrar nuevos avances en medio de un largo debate entre el sistema proporcional abierto (OLPR) y el proporcional (CLPR) cerrado (CLPR).

«Ambos tienen ventajas y debilidades. Necesitamos ir de camino para que la democracia no continúe siendo rehén por esta atracción extrema», dijo Ridho.

De 1955 a 2004 Indonesia utilizó un sistema proporcional cerrado, antes de cambiar a un proporcional abierto de 2009 a las elecciones de 2024. Según el análisis de Muhammadiyah, el sistema abierto era mejor que cerrado, pero no podía separarse de las debilidades fundamentales.

«Política monetaria, instituciones de partidos débiles, por lo que las intervenciones de élite no pueden explicarse simplemente por el sistema electoral», dijo Ridho.

Por lo tanto, Muhammadiyah propone la lista moderada de representación proporcional (MLPR) o un sistema proporcional de listas moderadas como terreno medio. Este sistema acomoda la fortaleza del partido y los candidatos, con los votantes que tienen la opción de elegir partidos, candidatos o ambos.

Se propone que el umbral parlamentario esté en el rango de 2.5-3 por ciento, inferior al 4 por ciento en este momento, de modo que los votos de las personas no se desperdicien.

«El umbral del 4 por ciento es demasiado alto. En las elecciones de 2019, más de 21 millones de votos fueron quemados. Este sistema de carreteras intermedias podría minimizar el voto perdido», explicó.

Ridho enfatizó, el sistema MLPR también puede ser un espacio de evaluación para los partidos políticos en el mapeo de sus fuerzas base de apoyo, ya sea basada en la identidad del partido o el personal del candidato.

El proceso de votación de las elecciones de 2024. (Ilustración fotográfica) Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Además, la simulación muestra que este sistema es más justo en la distribución de asientos DPR que CLPR. Sin embargo, recordó que la reforma del sistema electoral debe ir de la mano con refuerzo regulación y mejora en el gobierno de las elecciones.

«Si la regulación es débil, el reclutamiento de los organizadores tiene problemas, y la cultura política del dinero se considera normal, entonces cualquier sistema no será efectivo. Por lo tanto, este sistema de carreteras intermedias debe estar en línea con la reforma de las regulaciones y la gobernanza electoral», dijo.