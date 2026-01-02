Muhammadiyah fija el inicio del ayuno de 2026 el 18 de febrero, ¿cuándo lo hará el gobierno?

VIVA – Cuenta atrás para el mes santo Ramadán 1447 Hégira ha comenzado. En menos de dos meses, los musulmanes entrarán en periodo de culto ayuno que siempre se espera con ansias cada año.

Liderazgo Central (PP) Muhammadiyah se convirtió en la primera organización religiosa en determinar el inicio del Ramadán 1447 H. Basándose en el cálculo, Muhammadiyah decidió que el Ramadán 1 caería el miércoles 18 de febrero de 2026.

Esta determinación está contenida en el Decreto Número 2/MLM/I.0/E/2025 del PP Muhammadiyah relativo a la Determinación de los Resultados del Cómputo de Ramadán, Shawwal y Zulhijah 1447 Hijriah. Esta decisión fue emitida por el Consejo Muhammadiyah Tarjih y Tajdid utilizando el método de cómputo esencial que se refiere al principio del Calendario Hijri Global Único (KHGT).

El anuncio explica que la ijtima antes del Ramadán de 1447 AH ocurrió el 29 de Syakban de 1447 AH o el martes 17 de febrero de 2026 a las 12:01:09 UTC. Al atardecer de ese día, los criterios de visibilidad de la luna creciente basados ​​en el parámetro del calendario global (PKG) 1 no se habían cumplido, porque la altura y el alargamiento de la luna todavía estaban por debajo de los requisitos mínimos.

Sin embargo, la inspección continuó con el PKG 2. Como resultado, hubo zonas en América que cumplían los criterios de visibilidad de la luna nueva. Además, se registra que la hora del ijtimak ocurre antes del amanecer en Nueva Zelanda. Al adherirse al principio de unidad global, Muhammadiyah estableció el inicio del Ramadán simultáneamente en todo el mundo.

«En todo el mundo, el 1 de Ramadán 1447 H cae en Legi el miércoles 18 de febrero de 2026 d.C.», se lee en la información fijada el 22 de septiembre de 2025 y publicada a través del sitio web oficial de Muhammadiyah.

Con base en estas disposiciones, ayuno de ramadán 1447 H tendrá una duración de 30 días. Ijtimak antes de Shawwal ocurrirá el 30 de Ramadán de 1447 AH o el 19 de marzo de 2026 a las 01:23:28 UTC. Ese día, hubo áreas que cumplían con los criterios del PKG 1, por lo que se determinó que Eid al-Fitr caería al día siguiente.

«En todo el mundo, 1 Shawwal 1447 H cae el viernes Legi, 20 de marzo de 2026», continúa la decisión.

Mientras tanto, el gobierno aún no ha determinado el inicio del Ramadán 1447 H/2026 d.C. Refiriéndose a la fatwa número 2 de MUI de 2004, la determinación del inicio del Ramadán, Shawwal y Zulhijah se decidirá mediante una sesión de isbat.

Por lo general, la sesión del isbat se lleva a cabo el 29 de Syakban. Basado en el Calendario Hijri de Indonesia de 2026 publicado por la Dirección General de Orientación Islámica del Ministerio de Religión de la República de Indonesia, el 29 de Syakban de 1447 AH cae el martes 17 de febrero de 2026, aunque el calendario oficial todavía está esperando el anuncio del gobierno.