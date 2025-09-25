Muhammadiyah estableció el comienzo del ayuno del Ramadán el 18 de febrero de 2026

Yakarta, Viva – Liderazgo central (PP) Muhammadiyah Configurar temprano rápido Ramadán o 1 Ramadán 1447 Hijri el miércoles 18 de febrero de 2026.

Esta decisión se refiere al único calendario global de hijri (KHGT) que solo fue lanzado por Muhammadiyah.

La decisión fue el resultado de una revisión del Consejo Tarjih y el PP de Tajdid Muhammadiyah a los datos astronómicos globales y la validación de los parámetros KHGT.

De esa manera, esta determinación actualiza los datos en el calendario de impresión que anteriormente incluía el comienzo de Ramadan 1447 hijri el 19 de febrero de 2026.

«1 Ramadán 1447 Hijri cayó el miércoles LEGI, 18 de febrero de 2026 d. C.», dijo en Maklumat No. 01/MLM/I.1/B/2025 en relación con el ajuste de la determinación de 1 Ramadan 1447 Hijri, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

No solo eso, Muhammadiyah también estableció Eid al -fritr 1 Shawwal 1447 h para otoño el viernes 20 de marzo de 2026.

Al determinar el comienzo del Ramadán y el comienzo de Shawwal, Muhammadiyah se refiere a los dos parámetros principales basados ​​en la decisión de la Muhammadiyah Central Leadership Number 86/κερ/1.0/β/2025 y los resultados de la Conferencia Turca de 2016.

Una de las condiciones es que la altura de la luna es de al menos 5 grados al atardecer, con un ángulo de alargamiento equivalente o más de 8 grados 6 minutos.

Según los cálculos astronómicos, el primer requisito no se cumplió para el comienzo del Ramadán 1447 H. Sin embargo, el segundo parámetro, a saber, el cumplimiento de las condiciones astronómicas después de 24.00 UTC con Ijimak en Nueva Zelanda, se declaró válido.

Por lo tanto, Muhammadiyah estableció el comienzo del Ramadán 1447 H cayendo el 18 de febrero de 2026.

La determinación realizada por Muhammadiyah es diferente del gobierno. Porque el gobierno a través del Ministerio de Religión (Kemenag) generalmente da el comienzo del Ramadán a través del juicio de isbat.