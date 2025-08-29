Muhammadiyah Asociación de Estudiantes Sindir DPR Wash Hands, la gente se enfrenta a la Policía Nacional

Yakarta, Viva – Se le pide a la comunidad que sea más consciente de la dirección de la narrativa y el movimiento construido por varias partes. Según el presidente de la Junta Central de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (DPP IMM), Riyan Betra Delza, se sospecha que hay un intento de reemplazar/transferir ISU que se reinició a RPDEn cambio, fue transferido a la policía.

«Primero, el problema puede eliminar claramente la asignación y los fondos de pensiones del DPR, y eso es muy positivo. Sin embargo, después de la tragedia de anoche, como si la policía el objetivo. Viernes 29 de agosto de 2025.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

También vio un incidente de choque durante la acción el jueves 28 de agosto, que cobró vidas. Afirmó que podía ver la realidad objetivamente sobre el evento.

«Por supuesto, estamos afligiendo por la muerte de nuestros hermanos, y le pedimos al jefe de la policía nacional que se tome firme y abierta. Entendemos que la policía tampoco quiere víctimas, al igual que nosotros que queremos estar bien y propicio», dijo.

Riyan reiteró la importancia de centrarse en el tema principal y pidió no ser golpeado.

«Es hora de que volvamos a las demandas iniciales, enfocarnos en el DPR RI, no debemos usarse como una herramienta para la reproducción, sumergidas con un escenario que se construye deliberadamente», dijo nuevamente.

Ser conocido manifestación Esto fue hecho por el conductor de Ojol llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser golpeado y luego atropellado por un automóvil Rantis Brote. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.