Mueve el contrato de los Medias Rojas ‘considerando’ en Aroldis Chapman

Cuando el Medias Rojas Firmado relevista zurdo Aroldis Chapman Durante el invierno, la sensación era que podía ser un brazo de alta apalancamiento del bullpen que podría ayudar a ser un puente para quien ganara o firmado para llenar el trabajo de cierre (¿recuerda cuando Tanner Scott estaba en el radar?). Pero, algo curioso sucedió en el camino. Fue Chapman Won a quien el trabajo de cierre y no solo ha sido efectivo en el papel, posiblemente haya sido el mejor lanzador de socorro en el béisbol esta temporada.

Es séptimo en MLB con 26 salvamentos y tiene un látigo de 0.67. Tiene una guerra de 2.2, por fangraphsque está empatado para el mejor número de alivio en el juego con el relevista medio de Padres Adrian Morjon. Su efectividad es 1.04, los tops entre los relevistas y, aunque los Medias Rojas han tratado de proteger su brazo de 37 años dándole días libres constantes, Chapman ha registrado 52.0 entradas en 57 apariciones.

No ha permitido una carrera, ni siquiera un golpe, por su Pasadas 14 apariciones. Permitió un jonrón en Filadelfia el 23 de julio, la única carrera ganada que ha renunciado en 34 juegos. Sin embargo, Chapman está en Boston en un acuerdo de un año, lo que significa que el equipo ya está bajo presión para mantenerlo cerca.

Aroldis Chapman ‘merece un montón de crédito’

Tanto las críticas como el jefe de béisbol del equipo, Craig Breslow, toma algunas de las cosas que no ha hecho, logró varios movimientos de los Medias Rojas en la temporada baja: Garrett Crochet y Alex Bregman superan entre ellos, y merece crédito por traer a Chapman, que fue sólido pero no genial en las temporadas recientes. Los Medias Rojas fueron su quinto equipo en cuatro años, y había ido 15-14 con una efectividad de 3.68 en ese lapso antes de venir a Boston.

«Ese tipo de (mejora) no es algo que normalmente ves en un joven de 37 años», Breslow le dijo a MassLive. «Este tipo merece un montón de crédito. Es una cosa cuando no tienes las armas para sacar a la gente en la zona de strike, por lo que necesitas trabajar en los márgenes para que la gente persiga.

«Pero es otro cuando te das cuenta: ‘Este tipo tiene la oportunidad de ser dominante si puede lanzar la pelota sobre el plato’, porque los titulares, los datos de tono son muy impresionantes».

¿Medias rojos manteniendo a Chapman alrededor?

De hecho, el gran problema de Chapman ha sido durante mucho tiempo el control. Su número de carrera para caminatas por nueve entradas es 4.5. Este año, lo ha reducido a 2.4, lo que, cuando se combina con su tasa de ponches de 12.8, significa que se queda sobre el plato y aún obtiene resultados.

Por supuesto, los Medias Rojas agregaron Chapman en un contrato de un año de $ 10.75 millones, lo que significa que Boston lo perderá este invierno, aunque Breslow podría volver a firmarlo ahora.

«Esas conversaciones siempre están evolucionando», dijo Breslow, «pero en base a los comentarios que he recibido de Aroldis, ha disfrutado su tiempo en Boston, la ciudad, la base de fanáticos, el personal técnico de sus compañeros de equipo … y esto ha funcionado muy, muy bien para nosotros, así que, por supuesto (extendiéndolo), es algo que queremos considerar.

«Tomará dos lados, pero este tipo está teniendo una temporada histórica para un relevista. Ciertamente, hay razones para ser escéptico a medida que los jugadores alcanzan los 30 años, pero si tuviera que apostar por alguien, la forma en que se mantiene en forma y cuán físicamente fuerte es, ese es el tipo de tipo del que le gustaría apostar».