Muerto en un solo accidente, Gary Iskak chocó contra un árbol y cayó

Jacarta – La policía confirmó a Artis. Gary Iskak experiencia accidente hasta fallecido. Sucedió esta mañana temprano, alrededor de las 00.30 WIB, en Jalan Kesehatan Raya, precisamente frente al lavadero de autos Rainbow.

Lea también: ¡Horrorizado! Oficial de parques asesinado por un camión cerca de la puerta de Ancol, conductor de Micro Sleep



La información inicial indicó que el accidente se produjo porque el vehículo de Gary estaba ‘fuera de control’, lo que provocó que se estrellara. árbol en el lugar del incidente. El jefe de la policía metropolitana del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicholas Ary Lilipaly, confirmó el incidente.

«La información es correcta. La cronología todavía está esperando de la Unidad de Tráfico y de la Policía de Pesanggrahan», dijo Nicholas.

Lea también: Nuevas medidas de Jasa Raharja para reducir el número de accidentes de tráfico e involucrar a los funcionarios de distrito y aldea



Además, explicó, Gary tuvo un solo accidente. Según el testigo Isnandar, la víctima salió despedida porque chocó contra un árbol y se salió de control.

Anteriormente se informó que llegaron noticias tristes del mundo del entretenimiento de Indonesia que perdió a uno de los actores famosos, Gary Iskak.

Lea también: El número de muertos por inundaciones en Tailandia aumenta a 85 y millones de hogares afectados



Esta triste noticia fue revelada por primera vez por Ade Jigo a través de una carga en su historia de Instagram. Ade Jigo subió una foto de Gary Iskak con una declaración de condolencias.

«Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun», escribió Ade Jigo en la historia de Instagram, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Ade Jigo también subió un breve vídeo en su historia de Instagram que registró el tenso momento después de que Gary Iskak sufriera un accidente. En el vídeo en blanco y negro se puede ver una motocicleta cayendo al costado de la carretera. Junto a él, estaba Gary Iskak, que yacía en la calle con la sangre fluyendo. Se vio que había mucha gente alrededor del lugar.

«Gary Iskak tuvo un accidente», escribió Ade Jigo.