Muerte en Tubagus Angke! La moto mató a patética después de ser aplastada por el autobús Transjakarta

Yakarta, Viva – Se produjo un accidente mortal en Jalan Pangeran Tubagus Angke, West Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025. Un conductor motor Delicado en el lugar después de ser atropellado por el autobús Transjakarta.

Leer también: 2 ministros murieron en un accidente de helicóptero, Ghana anunció 3 días de duelo nacional



El jefe de la Sub Dirección de la Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Adjunto de Policía Ojo Ruslani, reveló que el incidente ocurrió alrededor de las 08.20 WIB. Víctima Se sabe que las iniciales AIF (24) que luego conducían desde la dirección de Pesing.

«Al llegar cerca de JPO Jabar Agung, la víctima que condujo a Yamaha Júpiter MX estaba a punto de adelantar de la derecha. En ese momento estaba en el autobús Transjakarta conducido por la AP», dijo Ojo en su declaración.

Leer también: ¡Brutal! El quiosco di yahukimo mató a Dibaskan





La ilustración de los motociclistas fue golpeada por Transjakarta.

El autobús Transjakarta condujo en el lado izquierdo de la víctima. La barra de corte hizo que AIF cayera, luego triturada por el neumático a la derecha del autobús.

Leer también: Docenas de motocicletas fueron dañadas por el contenido del pertalite con rodea solar en la estación de servicio West Yakarta, cambiando las bujías para drenar el tanque



«La víctima murió en el lugar. Su cuerpo fue llevado al Hospital Bhayangkara», dijo.

Como resultado de este accidente, la motocicleta de la víctima y el autobús Transjakarta fueron dañados. La policía ahora está realizando una inspección adicional del conductor del autobús para descubrir la causa exacta del accidente.