Muerte del médico de Satara: policía detenido en caso de despido del servicio







Suspendido Maharastra El subinspector de policía Gopal Badane, acusado del presunto suicidio de una doctora en el distrito de Satara de Maharashtra, ha sido despedido de su servicio, dijeron funcionarios el miércoles, informó el PTI.

Badane fue arrestado después de que el médico de 28 años fuera encontrado muerto en una habitación de hotel en la ciudad de Satara, en Phaltan, la noche del 23 de octubre.

Si bien la policía lo calificó de muerte por suicidio, el médico dejó una nota escrita en su palma, alegando que Badane la había violado varias veces. En la misma nota, también acusó a un técnico llamado Prashant Bankar de acosarla física y mentalmente.

La policía de Satara dijo en un comunicado que Badane fue acusado de «comportamiento poco ético, indecente e irresponsable al abusar de su cargo». Sus acciones fueron descritas como impropias de un policía funcionario y perjudicial para la confianza pública, dijo, según el PTI.

El comunicado también calificó sus acciones de «extremadamente vergonzosas y condenables».

«Siguiendo las instrucciones del IG especial Sunil Phulari, Badane ha sido destituido del servicio en virtud del artículo 311 (2) (b) de la Constitución india, con efecto a partir del 4 de noviembre», dijo el superintendente de policía de Satara, Tushar Doshi.

El artículo 311(2)(b) de la Constitución se refiere al despido, destitución o reducción de rango de un funcionario público, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, el gobierno estatal había constituido la semana pasada un Equipo Especial de Investigación (SIT) para investigar el caso, dijeron funcionarios.

El oficial del IPS, Tejaswi Satpute, encabezará el SIT y el equipo ha recibido instrucciones de comenzar la investigación de inmediato.

El desarrollo del asunto se produjo después de que el Ministro Principal Devendra FadnavisLa directiva del gobierno al director general de la policía del estado para que establezca un equipo especial para investigar el caso, dijeron los funcionarios.

Los partidos de oposición y las asociaciones médicas habían estado presionando para que se llevara a cabo una investigación imparcial y de alto nivel sobre el incidente. El médico fallecido fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Phaltan taluka del distrito de Satara el mes pasado.

Desde entonces, Badne ha sido suspendido del servicio.

El caso ha desencadenado una controversia política, y la oposición criticó al Ministro Principal por supuestamente exculpar a un exdiputado del BJP de cualquier vínculo con el caso antes de que comenzara la investigación.

CM Fadnavis, sin embargo, sostuvo que el caso no debería politizarse y garantizó que se tomaran medidas estrictas contra los culpables.

La Asociación de Médicos Residentes de Maharashtra (MARD) había lanzado anteriormente una protesta contra la Caso de muerte del médico sataraexigiendo que el Equipo Especial de Investigación (SIT) investigue el asunto.

MARD ha expresado su profunda angustia por el incidente, destacando preocupaciones sobre la responsabilidad administrativa, la seguridad en el lugar de trabajo y la dignidad de los médicos en el sistema de salud gubernamental.

(con entradas PTI)





