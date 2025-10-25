Muerte del médico de Satara: la policía forma cuatro equipos para rastrear al policía acusado en el caso







El sataraLa policía de Maharashtra dijo el sábado que había formado varios equipos para investigar el caso de la doctora encontrada muerta con una nota de suicidio escrita en la palma de su mano.

Un oficial de policía dijo que uno de los acusados ​​en el caso ha sido arrestado y se está rastreando a otro sospechoso.

«Hemos formado cuatro equipos para rastrear y atrapar a los otros acusados», dijo al mediodía el superintendente de policía de Satara, Tushar Doshi.

La policía de Satara arrestó a uno de los dos acusados ​​en el caso de suicidio de una doctora en Phaltan taluka del distrito y el segundo acusado, el subinspector de la policía, se estaba fugando y se estaba llevando a cabo una búsqueda para atraparlo.

Las autoridades habían dicho anteriormente que una doctora se suicidó en Satara el jueves, dejando una nota escrita en su palma que nombraba a un oficial de policía y a otras dos personas.

El médico de 28 años fue encontrado muerto en una habitación de hotel en la ciudad de Phaltan el jueves por la noche. En una nota de suicidio escrita en la palma de su mano, el médico, apostado en el distrito de Satara, en el oeste de Maharashtra, acusó a un oficial de policía de violación y acoso mental, según había dicho anteriormente la policía.

Se ha abierto un proceso contra el acusado por cargos de violación e instigación al suicidio. El subinspector de policía mencionado en la nota ha sido suspendido de sus funciones.

«Nuestros equipos están haciendo esfuerzos para localizar a los dos acusados. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y se tomarán medidas estrictas», dijo un funcionario.

Mientras tanto, la Asociación Médica India (IMA), Maharashtra, ha condenado enérgicamente el El suicidio del doctor Satara y escribió una carta al CM Devendra Fadnavis exigiendo justicia y reformas en el sector de la salud.

En una carta dirigida al Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, el 24 de octubre, la IMA expresó su profundo pesar e indignación por el incidente.

La IMA Maharashtra ha pedido justicia, rendición de cuentas y reformas urgentes para proteger a los médicos que trabajan en condiciones difíciles.

La carta escrita el viernes decía que el fallecido doctor fue internada en el hospital subdistrito de Phaltan y presuntamente fue sometida a acoso físico y mental sostenido, a pesar de haber pedido ayuda a altos funcionarios y a la policía.

Según la asociación, incluso había presentado una solicitud a RTI para informarse sobre la inacción ante sus denuncias.

El IMA, más adelante en la carta, afirmó que su muerte pone de manifiesto una grave falta de respuesta administrativa y exigió que los responsables rindan cuentas.

Instó al gobierno a tomar medidas firmes, transparentes y con plazos determinados para restablecer la confianza entre la comunidad médica.

Necesita ayuda, aquí hay líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

samaritanos Bombay (Lunes a Viernes de 10 am a 4 pm): 84229-84527

ONG de conexión (De 10 a 20 h): 9922004305/9922001122

Snehi (De 10 a 22 horas): 9376804102

1 Vida: 7893078930

Asra: 9820466726





