Muerte del médico de Satara: BJP MLA exige acciones contra el «MP» por presionarla







Maharashtra BJP MLA Suresh Dhas exigió el sábado una acción estricta contra un miembro del Parlamento (MP) por supuestamente presionar al fallecido en sataraCaso de muerte de médico, informó el PTI.

Afirmó que el parlamentario supuestamente intentó presionar a la doctora de 28 años que acabó con su vida en Phaltan taluka del distrito de Satara en Maharashtra el jueves.

Dhas exigió que el diputado también sea acusado en el caso.

La doctora, destinada en un hospital gubernamental, fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Phaltan con una nota de suicidio escrita en la palma de la mano, acusando a un subinspector de policía (PSI) de violación y a un ingeniero de software de acoso mental.

La policía de Satara registró un caso en el asunto y arrestó al técnico de Pune. Fue presentado ante un tribunal que lo puso bajo custodia policial durante cuatro días.

La policía ha formado al menos cuatro equipos diferentes para rastrear y atrapar al policía acusado de violación, dijo un funcionario.

«La investigación revelará quiénes son el parlamentario y sus ayudantes. Si están involucrados, sin importar quiénes sean, deberían ser acusados ​​en el caso», dijo Suresh Dhas, diputado de Ashti en el distrito de Beed, según el PTI.

Según el PTI, a principios de este año, el doctorSegún informes, presentó una denuncia ante las autoridades del distrito de Satara afirmando que se enfrentaba a amenazas de agentes de policía por su trabajo y burlas relacionadas con delitos cometidos en su distrito natal de Beed.

Según los informes, sus familiares dijeron que a menudo la presionaban para alterar los informes post-mortem y los resultados de las pruebas médicas de las personas arrestadas, informó la agencia de noticias el sábado.

Según la respuesta del médico, los asistentes personales de un diputado le pidieron una vez que hablara con él por teléfono. Alegó que el parlamentario la acusó de negarse a expedir un certificado de aptitud a una persona arrestada porque era de Beed.

Dhas también ha exigido una investigación independiente sobre El suicidio del doctor Satara y acciones contra funcionarios que ignoraron sus quejas en el pasado.

La doctora fue incinerada el viernes por la noche.

Mientras tanto, el líder de Majalgaon MLA y NCP, Prakash Solanke, se reunió con su familia, quien exigió un Equipo de Investigación Especial (SIT) para investigar el caso. Su familia y sus colegas dijeron que ella era mentalmente fuerte y que no se habría quitado la vida a menos que la hubieran sometido a un acoso severo. Dos de sus primos, también médicos, alegaron que la administración del hospital le asignó deliberadamente tareas post-mortem para acosarla.

El Dr. Santosh Hindole, secretario general de la Asociación de Oficiales Médicos de Maharashtra, expresó su apoyo a la familia y pidió que se tomen medidas estrictas contra los responsables.

Su familia dijo que aspiraba a seguir un curso de medicina y que había solicitado un préstamo de 3 lakh de rupias para su MBBS, que seguía sin pagar.

Su tío añadió que a pesar del consejo familiar de trabajar en Beed, ella eligió Phaltan para equilibrar el trabajo y los estudios.

(con entradas PTI)

Necesita ayuda, aquí hay líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

samaritanos Bombay (Lunes a Viernes de 10 am a 4 pm): 84229-84527

ONG de conexión (De 10 a 20 h): 9922004305/9922001122

Snehi (De 10 a 22 horas): 9376804102

1 Vida: 7893078930

Asra: 9820466726





