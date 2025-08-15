Muerte del dueto de Sakura Country Failing Indonesian Tennis Player a la final del tenis M25

VIVA -Los pasos de la pareja de Gado-Gado Anthony Susanto (Indonesia) y Alexander Chang (Estados Unidos) deben detenerse en la ronda semifinal del Torneo del Campeonato Mundial de Tenis de Amman en la cuarta M25 de Bali.

Compite en el campo A, Nusa Dua, Bali, viernes 15 de agosto de 2025, ambos deben reconocer al segundo superior principal de Japón, Kokoro Isomura/Shunsuke Nakagawa, dos sets directos 3-6, 1-6.

Desde el comienzo de la pelea, Anthony/Chang intentó confiar en una combinación de servicio duro de Chang y la agresividad neta de Anthony. Sin embargo, la dureza de las parejas japonesas hace que sus esfuerzos no produzcan los máximos resultados.

En el primer set, el juego consistente Isomura/Nakagawa reduce con éxito la variación del ataque del oponente. Cerraron el set de apertura con una victoria de 6-3.

Al ingresar al segundo set, el dominio de Nakagawa se está convirtiendo cada vez más en el que se está convirtiendo. Jugador de tenis La semana pasada ganó la tercera serie con Yusuke Kusuhara, parecía impresionante con su nuevo compañero, Isomura. Como resultado, Anthony/Chang solo pudo robar un juego antes de derrotar a 1-6.

«Continuamos tratando de presionar, pero son muy compactos y consistentes desde el principio. No hay mucho espacio para que nos desarrollemos en este partido», dijo Anthony después del partido.

Chang también reconoció la superioridad del oponente. «Jugaron muy sólidamente, casi sin errores. Hemos intentado varias maneras, pero siempre tienen respuestas. Se merecen la final», dijo.

Con esta victoria, Isomura/Nakagawa tiene derecho a avanzar a la final para enfrentar el doble de Nueva Zelanda, Alexander KlintCharov/Ajeet Rai. La pareja de Kiwi previamente sorprendió al deshacerse de la primera semilla, Lucca Castelnuovo (Suiza)/Kaichi Uchida (Japón), a través de una victoria directa 6-4, 6-4 en los cuartos de final.

En un solo sector, la primera semilla Arthur Gea (Francia) mostró nuevamente su dominio. El tercer campeón de la serie frustró al tenista australiano, Matthew Dellavedova, 6-4, 6-4, y desafiará a Sidarth Rawat (India) en las semifinales. Cuidadosamente calificado después de una dramática victoria sobre Yanki Elel (Türkiye) 3-6, 6-4, 7-5.

Otros dos boletos de semifinales llenos de Philip Sekulic (Australia) que derrocaron a Sasikumar Mukund (India) 5-7, 6-3, 6-0, y el representante japonés Renta Tokuda que conquistó su compatriota, Yusuke Takahashi, 6-7, 6-1, 6-3.