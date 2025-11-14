Muere un niño discapacitado perseguido por los habitantes de Karawang porque lo acusaban de ladrón

KarawangVIVA – R (15), un niño con necesidades especiales de la aldea de Tegalwaru, distrito de Cilamaya Wetan, regencia de Karawang, morir después de someterse a un tratamiento intensivo en el Hospital Regional Bayu Asih, Purwakarta.

Anteriormente fue una víctima. paliza residentes de la zona de Cilamaya Wetan, Karawang, porque fueron acusados ​​de ser ladrones y juzgados por la turba. Su vida no pudo salvarse a pesar de que recibió tratamiento en el Hospital Regional Bayu Asih de Purwakarta.

Se sabe que R fue huérfano desde que era un bebé y fue criado por su familia. Tiene retraso mental o retraso mental y, a menudo, sale de casa sin que su familia lo sepa.

Sin embargo, la familia admitió que no esperaban que R fuera víctima de una paliza el 4 de noviembre de 2025 que le provocaría la muerte. La víctima sufrió graves hematomas y sangraba en la cabeza.

Un niño discapacitado en Karawang murió tras ser torturado porque lo acusaban de ladrón

Varias familias de las víctimas acudieron al hospital llorando para llorar la pérdida de sus hijos, hermanos menores y sobrinos que murieron en condiciones trágicas. Varios miembros de la comunidad de discapacitados también vinieron a brindar apoyo a la familia.

Yana, la tía de la víctima, explicó que Rido tenía retraso mental y muchas veces salía de casa sin que su familia lo supiera. Camina sin dirección ni propósito, pero hasta ahora nunca ha estado involucrado en ninguna actividad criminal.

«Rido salió a todos lados, se escapó, pero nunca hubo ningún caso, nada robar«Si te escapas, alguien se encargará, alguien informará a su familia y luego los recogeremos», dijo Yana cuando se reunió en el Hospital Regional Bayu Asih, Purwakarta, el jueves 13 de noviembre de 2025.

La familia espera que la policía arreste inmediatamente a los autores del ataque que acabó con la vida del niño R, un niño con discapacidad mental que actualmente cursa el octavo grado y necesita protección adicional.

«Esperemos que seamos atrapados rápidamente, juzgados, responsables y castigados en consecuencia. Debido a esto niños discapacitados«Nosotros, que somos normales, no deberíamos utilizar la violencia, especialmente aquellos con discapacidad», afirmó.

Mientras tanto, el abogado de la familia de la víctima, Aris Nurjaman, confirmó que su partido había emprendido acciones legales por la muerte del niño R. Se ha presentado un informe oficial a la policía de Karawang desde el martes 11 de noviembre de 2025.

«Actualmente está a cargo de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA), esto aún se encuentra en el proceso de investigación inicial», dijo Aris.