Muere un estudiante de secundaria en Grobogan, torturado en el aula y dos de sus amigos se convierten en sospechosos

Grobogan, VIVA – Caso de muerte de una persona alumno La escuela secundaria pública en Grobogan Regency, Java Central, finalmente encontró un punto positivo. La policía nombró a dos compañeros de clase de la víctima como sospechosos del presunto caso de acoso que le provocó la muerte.

La víctima, Angga Bagus Perwira (ABP), de 12 años, fue encontrada muerta en su salón de clases. Los resultados de la investigación revelaron que la víctima era sospechosa de ser víctima de acoso y abuso por parte de dos de sus amigos.

«Hemos nombrado a dos sospechosos, niños que enfrentan la ley según una serie de investigaciones, interrogatorios de testigos y títulos de casos. También hemos coordinado con Bapas con respecto a este caso», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Grobogan, AKP Rizky, cuando fue contactado por teléfono celular, el jueves (16/10/2025).



Corona de condolencias para los estudiantes de secundaria de Grobogan que murieron en el aula

El sospechoso fue determinado luego de que investigadores de la Unidad de Servicios para Mujeres y Niños (PPA) de la Policía de Grobogan junto con el Centro Correccional (Bapas) realizaron un estudio legal y psicológico, considerando que el perpetrador aún era menor de edad.

El AKP Rizky explicó que los dos estudiantes no fueron detenidos porque eran menores de 14 años y todavía tenían derecho a la educación.

«Debido a que el perpetrador es un niño menor de 14 años, no puede ser detenido, refiriéndose a la Ley Número 11 de 2012 sobre el Sistema de Justicia Juvenil. Pero el proceso legal aún está en curso», dijo.

La policía destacó que el manejo de este caso se realizó con base en el Sistema de Justicia Penal Juvenil (SPPA), por lo que el proceso de investigación hasta el juicio será acompañado con la asistencia del Padre de los Niños.

«Más tarde, el niño agresor será acompañado por el padre del niño durante el proceso de investigación. Por lo tanto, seguiremos prestando atención a los derechos de los niños, como el derecho a la educación», añadió Rizky.

Mientras tanto, los investigadores todavía están investigando la posibilidad de que otras partes puedan ser responsables. Hasta ahora, la policía ha interrogado a 17 testigos, todos ellos estudiantes y funcionarios escolares del SMP Negeri 1 Geyer.

«Todavía estamos investigando si hubo algún elemento de negligencia por parte de la escuela, incluso si podría haber otros sospechosos. Todavía continuamos el proceso», dijo Rizky.

A partir de los resultados preliminares de la autopsia, se cree que la causa de la muerte de ABP fue una fractura de la columna o del hueso occipital, es decir, el hueso con forma de trapezoide en la parte inferior de la parte posterior del cráneo que protege la parte posterior del cerebro. Se cree que las lesiones graves en esta zona son una de las principales causas de muerte. (Andi/tvOne/Grobogan)