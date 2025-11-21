Muere turista china tras presunto envenenamiento en un albergue de Bali

BaliVIVA –Un turista de China murió y varios otros turistas fueron trasladados de urgencia al hospital después de supuestamente experimentarlo. envenenamiento en un albergue en Bali. Se sabe que el turista se hospeda en uno de los alojamientos económicos en la popular zona de Canggu, Clandestino Hostel.

Sky News Australia informó que un turista de China conocido como Deqing Zhouga cayó repentinamente gravemente enfermo después de experimentar fuertes vómitos y escalofríos después de cenar con otros turistas en el albergue.

«El médico pudo proporcionarle el tratamiento inicial, pero debido a la limitación de fondos sólo le dieron medicamentos», dijo el inspector de policía Ahmad.

Zhuoga y su amigo regresaron al albergue alrededor de la 01.30 de la mañana y fueron encontrados muertos varias horas después. Las autoridades indicaron que la causa de la muerte fue gastroenteritis agudo y shock hipovolémico.

Gastroenteritis Es una inflamación del estómago y los intestinos que causa dolor, vómitos y diarrea. Mientras tantoshock hipovolémico Es una afección médica grave que requiere tratamiento inmediato. La pérdida de grandes cantidades de sangre o líquidos priva a los órganos del oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. Esta condición puede causar insuficiencia orgánica y ser fatal.

Mientras tanto, la compañera de cuarto de Deqing, Leila Li, también fue trasladada de urgencia al hospital y estuvo en cuidados intensivos durante cinco días, según el Daily Mail.

«Más de 20 personas sufrieron un envenenamiento masivo, al menos diez se encuentran en estado crítico y una persona murió», dijo Li al medio, identificando únicamente a la víctima como Miss Y.

Se sabe que Li se registró el 31 de agosto y conoció a la víctima durante una cena juntos. Pero poco después algunos invitados empezaron a enfermarse, según informa el Daily Mail. Li dijo que el médico dijo que tenía intoxicación por pesticidas e intoxicación alimentaria.

«Mi médico confirmó que tenía intoxicación por pesticidas e intoxicación alimentaria. Fui al centro médico tres veces y mi condición mejoró, pero cada vez que regresaba a mi habitación a descansar, los síntomas volvían a aparecer», dijo.

Por otro lado, se dice que la hermana mayor de Deqing Zhuoga intentó ponerse en contacto con el albergue porque no había tenido noticias suyas desde el 31 de agosto. Sin embargo, el albergue dijo que no podía proporcionar información porque la policía no había compartido detalles de la investigación, informó news.com.au.