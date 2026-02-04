Muere Mickey Lolich, lanzador MVP de la Serie Mundial de los Tigres de Detroit

Mickey Lolich no era sólo un nombre en la Tigres de Detroit‘ libro de récords: era el zurdo obrero que literalmente le dio a Detroit un título. El zurdo, caballo de batalla, que ganó tres juegos completos en la Serie Mundial de 1968 y se llevó los honores de Jugador Más Valioso de la Serie, murió el miércoles a los 85 años. según la prensa libre de Detroit y otras fuentes.

Él era el tipo que se hacía llamar “el ídolo de un bebedor de cerveza” y luego lanzaba exactamente como alguien que toda la ciudad podría apoyar.

​ Muere Mickey Lolich, el jugador más valioso de la Serie Mundial de los Tigres de Detroit

Pregúntale a un fanático mayor de los Tigres dónde estuvieron en el Juego 7 en 1968 y probablemente obtendrás una historia completa. Esa fue la noche en que Lolich entró en el Busch Stadium y superó en duelo a Bob Gibson (ya una leyenda, recién salido de una temporada de efectividad de 1.12) para cerrar el duelo. Cardenales y traer un campeonato de regreso a Detroit.

En esa serie, Lolich inició los juegos 2, 5 y 7. Terminó los tres. Registró 27 entradas con efectividad de 1.67, tuvo marca de 3-0 y se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial mientras lanzaba el tipo de carga de trabajo que básicamente ya no existe en el béisbol moderno.

Para una franquicia que ha tenido su cuota de estrellas, todavía hay un fuerte argumento de que ningún Tiger ha sido dueño de una Serie Mundial como lo hizo Lolich en el 68.

Un verdadero caballo de batalla de los tigres

El mejor momento de Lolich parece sacado de otro deporte. Pasó 13 temporadas con Detroit y se convirtió en uno de los titulares zurdos más duraderos que jamás haya visto el deporte.

Los números saltan de la página:

13 temporadas con los Tigres, 207-175 con efectividad de 3.45

459 aperturas, 190 juegos completos y 39 blanqueadas con el uniforme de Detroit ​

Desde 1964 hasta 1974, despejó 200 entradas 11 veces y 240 entradas ocho veces.

Sólo en 1971, lanzó 376 entradas con efectividad de 2.92, 25 victorias y 308 ponches, terminando segundo en la carrera por el Cy Young de la Liga Americana y quinto en la votación de MVP.

Durante esa misma racha, acumuló juegos completos de dos dígitos en nueve temporadas diferentes, incluidos 29 en 1971 y 27 en 1974. ​

En el juego de hoy, la idea de que un abridor juegue más de 300 entradas en tres temporadas distintas (y aun así tome la pelota más de 40 veces al año) suena como un mito. Lolich lo hizo mientras llevaba un contendiente al banderín y luego respaldaba el ring con años de volumen.

Lolich ocupa el quinto lugar en la lista de ponches zurdos de todos los tiempos

A lo largo de 16 temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres, Metsy PadresLolich tuvo marca de 217-191 con efectividad de 3.44 y 2.832 ponches en 3.638⅓ entradas. Ese total de ponches sigue siendo el quinto de todos los tiempos entre los zurdos, sólo detrás de Randy Johnson, Steve Carlton, CC Sabathia y Clayton Kershaw.

Se puede argumentar de manera bastante convincente que Lolich es uno de los mejores lanzadores no consagrados en Cooperstown. La combinación de carga de trabajo, ponches y currículum de octubre es así de sólida.

Para los fanáticos de los Tigres, la noticia de su fallecimiento no se trata sólo de perder a un gran lanzador. Es decir adiós a un atleta fantástico que logró su octubre más famoso, un tramo de nueve entradas a la vez.