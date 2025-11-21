Muere Mbah Lasiyo, anciano de Samin Blora, enterrado en el sitio de Suro Engkrek

BloraVIVA – Una noticia profundamente triste ha envuelto a la comunidad Sedulur Sikep, o seguidores de las enseñanzas. Juntos Surosentiko, tras la muerte de su mayor, Mbah Lasiyo. Mbah Lasiyo exhaló su último aliento en RSUP dr. Kariadi Semarang el jueves 20 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 19.15 WIB.

Esta triste noticia fue confirmada por uno de los estudiantes de Mbah Lasiyo, Joko Lastiyono, cuando fue recibido en la funeraria el viernes 21 de noviembre de 2025. «Ndek a las 19.15 p.m. En el Hospital Kariadi Semarang», dijo Joko Lasiyono.

El cuerpo de Mbah Lasiyo llegó a la funeraria en Dukuh Karangpace, aldea de Klopoduwur, distrito de Banjarejo, Blora, alrededor de las 03:00 am. Desde la mañana, dolientes de diversos círculos han sido vistos abarrotando el lugar.

Se vieron varios arreglos florales de varios funcionarios y figuras regionales alineados alrededor de Pendopo Samin, que se encuentra en el mismo lugar que la funeraria.

La mayoría de los peregrinos visten ropas y cintas para la cabeza negras, que es la vestimenta típica de Samin Surosentiko.

Los hijos y nietos, estudiantes y residentes locales se turnaron para leer la carta de Yasin al difunto.

«Son los niños, estudiantes y residentes quienes leen (Yasin) por turno», dijo Joko.

Enterrado en el sitio de Suro Engkrek

Joko Lastiyono explicó que Mbah Lasiyo murió tras recibir tratamiento por una enfermedad pulmonar. «Bakda (después) de la cirugía de cáncer de pulmón. Está enfermo y enfermo (ha estado enfermo durante mucho tiempo, rojo). Fue tratado en Kariadi durante 2 semanas», explicó.

Mbah Lasiyo fue enterrado después de las oraciones del viernes; el lugar de entierro se eligió en una zona histórica cercana a la comunidad de Sedulur Sikep. «Bakda Jujaman fue enterrado en la intersección de Klampis Ireng, que es el sitio de Mbah Samin Suro Engkrek», explicó Joko.

Para obtener información, Sedulur Sikep, que vive en la aldea de Klopoduwur, es conocido como un seguidor de las enseñanzas de Samin Suro Engkrek.

El fallecimiento de Mbah Lasiyo ha dejado un profundo dolor en todos los seguidores y activistas culturales que lo han conocido como el custodio de las nobles tradiciones de Samin.

Informe: Agung Wibowo/tvOne Blora