Muere la triste noticia de la ex Danpaspampres de Jokowi, Marsda Wahyu Hidayat

Jacarta – Vienen noticias tristes de TNI. Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, el hombre que se convirtió Danpaspampres (Comandante de las Fuerzas de Seguridad Presidenciales) durante la era del presidente Joko Widodo (Jokowi), fallecido.

Marsda Wahyu es la Danpaspampres número 28, conocida por ser firme, autoritaria y llena de dedicación. Dirigió las tropas de élite de la guardia del jefe de Estado durante un año durante el primer mandato de la administración de Jokowi.

La noticia de su salida fue transmitida a través de una carga oficial en la cuenta de Instagram de PPID Paspampres, el domingo 19 de octubre de 2025. En su publicación, Paspampres pronunciar Muy profundo dolor por el fallecimiento del fallecido.

«El Comandante Paspampres y toda la familia Paspampres expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, el 28º Comandante Paspampres», se escribe en el comunicado, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

En la carga, el fallecido es recordado no sólo como un comandante, sino también como un ejemplo para los soldados. Se dice que Marsda Wahyu dejó un rastro de valores de lealtad, honor y servicio ilimitado para el cuerpo de seguridad del presidente.

Se sabe que Marsda Wahyu es cercano a sus subordinados, muy disciplinado y siempre enfatiza la importancia de la lealtad y el honor en cada misión para proteger al jefe de estado.

La familia extendida de Paspampres también expresó oraciones para que Dios Todopoderoso acepte la caridad y el servicio al dharma de Marsda Wahyu, y que la familia que queda atrás reciba fortaleza y sinceridad.

«Adiós Comandante. Su nombre y servicios siempre vivirán en cada soldado de Paspampres», citó nuevamente el relato.